Τηλεφώνημα Ερντογάν σε Τραμπ: Τι ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν επανέλαβε την πρόθεση της Άγκυρας να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την εγκαθίδρυση των διμερών σχέσεων.

Στο επίκεντρο το Ορμούζ και η Υεμένη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Τούρκο πρόεδρο να παρουσιάζει τις θέσεις της χώρας του για τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ και στην Υεμένη.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, παρακολουθεί στενά όσα διαδραματίζονται στις δύο περιοχές, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διπλωματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η Άγκυρα επιδιώκει την εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου και διπλωματικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές εντάσεις.

Έτοιμη να συμβάλει στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας η Τουρκία

Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι η χώρα του παραμένει διαθέσιμη να υποστηρίξει την αναβίωση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Στόχος, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών μέσα από μια πολιτική συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της 29ης Οκτωβρίου, ημέρα ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχές του για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

Πηγές: Anadolu, ΑΠΕ-ΜΠΕ