Από €5.000 το πρόστιμο για το «σπάσιμο» της εκλογικής σιγής - Υπέρ της αντικατάστασης των διώξεων και της φυλάκισης με πρόστιμο το ΥΠΕΣ

Οι δύο προτάσεις νόμου θα εξεταστούν σήμερα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, εν μέσω της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για ενδεχόμενη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας από 28 φυσικά και νομικά πρόσωπα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Στόχος είναι να ρυθμιστεί το ζήτημα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η μετάδοση, η διαφήμιση ή η δημοσίευση ειδήσεων και ανακοινώσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές, απαγορεύεται την παραμονή και κατά τη διάρκεια της ημέρας της ψηφοφορίας, είτε γίνεται με πληρωμή είτε χωρίς. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή και χρηματικό πρόστιμο έως €5.000.

Η ευρεία διατύπωση της διάταξης καλύπτει και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και όταν δεν αποτελούν πληρωμένη διαφήμιση. Το βασικό ζητούμενο είναι κατά πόσον η εκλογική σιγή θα πρέπει να καλύπτει και τις προσωπικές αναρτήσεις των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και όταν δεν ενεργούν εκ μέρους υποψηφίων ή πολιτικών κομμάτων.

28 ποινικές έρευνες

Στη βάση της πιο πάνω νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα εναντίον 28 φυσικών και νομικών προσώπων. Η διερεύνηση άρχισε έπειτα από καταγγελίες που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Οι υπό διερεύνηση περιπτώσεις αφορούν γραπτές αναρτήσεις και βίντεο που δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραμονή ή ανήμερα των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Μαΐου.

Τι προτείνει το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ εισηγείται όπως η απαγόρευση της εκλογικής σιγής εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ως πολιτικώς εκτεθειμένα, καθώς και σε περιπτώσεις πολιτικής διαφήμισης. Ως πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ή είχαν ανατεθεί σημαντικά δημόσια αξιώματα σε μια χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, καθώς και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα και οι στενοί συνεργάτες τους. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να εξαιρεθεί από την απαγόρευση η προσωπική έκφραση πολιτικών απόψεων από πολίτες εφόσον δεν πρόκειται για πληρωμένη ή χορηγούμενη πολιτική διαφήμιση.

Πρόσθετα, το ΑΚΕΛ εισηγείται την αντικατάσταση της υφιστάμενης ποινικής αντιμετώπισης των παραβατών με την επιβολή προστίμου ύψους €2.000 από τον Γενικό Έφορο Εκλογών.

Η πρόταση του ΑΛΜΑ

Η πρόταση νόμου του κόμματος προβλέπει την εξαίρεση όλων των φυσικών προσώπων από την απαγόρευση της εκλογικής σιγής, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον δεν πρόκειται για πληρωμένη ή χορηγούμενη πολιτική διαφήμιση. Σε αντίθεση με την πρόταση του ΑΚΕΛ, η πρόταση του ΑΛΜΑ δεν επεκτείνει την εξαίρεση σε άλλες μορφές δημοσίευσης ή μετάδοσης εκλογικού περιεχομένου εκτός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περιορισμούς και στην ΕΕ

Με υπόμνημά του προς την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η εκλογική σιγή δεν αποτελεί ιδιομορφία της κυπριακής έννομης τάξης, καθώς παρόμοιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός τους είναι να παρέχεται στους εκλογείς ένα χρονικό διάστημα ηρεμίας και περισυλλογής πριν από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, καθώς και να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Αναγνωρίζει, ωστόσο, το Υπουργείο, ότι η έκταση και η μορφή των περιορισμών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σημειώνει, παράλληλα, ότι η κυπριακή νομοθεσία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής χωρίς να προβλέπει εξαιρέσεις.

Οι επιφυλάξεις

Οι βασικές επιφυλάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών επί των δύο προτάσεων νόμου αφορούν, κυρίως, τη σαφήνεια των προτεινόμενων ρυθμίσεων και την πρακτική εφαρμογή τους. Ειδικότερα, για την πρόταση του ΑΛΜΑ που περιορίζει την εξαίρεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρεί χρήσιμο να διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ερμηνείας.

Προβληματισμό προκαλεί, επίσης, η αναφορά σε «χορηγούμενη πολιτική διαφήμιση». Όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να είναι δύσκολο να διακριθεί η γνήσια προσωπική έκφραση ενός πολίτη από την οργανωμένη πολιτική επικοινωνία, ιδίως όταν αυτή δεν εμφανίζεται ως χορηγούμενη διαφήμιση ή υποστηρίζεται με χρηματοδότηση και άλλες μορφές προώθησης που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν και να αποδειχθούν. Αντίστοιχα ζητήματα μπορεί να προκύψουν με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν υπό ψευδώνυμο ή χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του διαχειριστή τους.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση του ΑΚΕΛ, το υπουργείο διατυπώνει επιφυλάξεις για την εξαίρεση των προσώπων που δεν χαρακτηρίζονται ΠΕΠ, καθώς αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση μεταξύ υποψηφίων που διεκδικούν το ίδιο αξίωμα. Η διαφοροποίηση θα εξαρτάται από το κατά πόσον ένας υποψήφιος κατέχει ήδη συγκεκριμένο δημόσιο αξίωμα που περιλαμβάνεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα για τον τρόπο ελέγχου της ύπαρξης πληρωμής, αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, καθώς και για τη διαπίστωση κατά πόσον ένα πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό ή προς όφελος υποψηφίου ή κόμματος. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπα με κοινωνική επιρροή προβαίνουν σε αναρτήσεις υπέρ υποψηφίων, χωρίς εκ πρώτης όψεως να προκύπτει ότι ενεργούν εκ μέρους τους.

Πρόστιμο τουλάχιστον €5.000

Το Υπουργείο Εσωτερικών υποδεικνύει στο υπόμνημά του ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας αποτελεί ζήτημα πολιτικής απόφασης και δεν δημιουργεί διαδικαστικά προβλήματα στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών. Αντιθέτως, σημειώνει, ενδέχεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο, περιορίζοντας τις καταγγελίες για φερόμενες παραβιάσεις. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι η αποποινικοποίηση συγκεκριμένων παραβάσεων αποτελεί ζήτημα νομοθετικής πολιτικής, τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να διατηρηθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας τους. Για τον σκοπό αυτό, εισηγείται την αντικατάσταση της ποινικής δίωξης και της ποινής φυλάκισης με την επιβολή προστίμου από τον Γενικό Έφορο Εκλογών, ύψους τουλάχιστον €5.000, με δυνατότητα επιβολής υψηλότερου ποσού. Παράλληλα, προτείνει την πρόβλεψη αυξημένων κυρώσεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης.