Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρα

Υποψηφιότητα έκπληξη για τις προεδρικές στη Γαλλία - Ο Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ διεκδικεί την προεδρία (βίντεο)
Buzzlife

Συναυλία των U2 στο Λονδίνο σε συνεργασία με το BBC

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται αυτή τη στιγμή μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα αύριο. Η τοποθεσία της εμφάνισης θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους των εισιτηρίων την ημέρα της εκδήλωσης.

Οι U2 επιβεβαίωσαν αιφνιδιαστική, ατμοσφαιρική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το BBC.

Η μοναδική συναυλία θα λάβει χώρα στις 3 Νοεμβρίου σε έναν εσωτερικό χώρο στο κέντρο του Λονδίνου και θα βιντεοσκοπηθεί, παρουσία ενός επιλεγμένου κοινού θαυμαστών. Στο πλαίσιο της συναυλίας, οι θρύλοι της ροκ θα ερμηνεύσουν τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, καθώς και νέα κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Carnaval De Luz».

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται αυτή τη στιγμή μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα αύριο. Η τοποθεσία της εμφάνισης θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους των εισιτηρίων την ημέρα της εκδήλωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα