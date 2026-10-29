Οι U2 επιβεβαίωσαν αιφνιδιαστική, ατμοσφαιρική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το BBC.
Συναυλία των U2 στο Λονδίνο σε συνεργασία με το BBC
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται αυτή τη στιγμή μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα αύριο. Η τοποθεσία της εμφάνισης θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους των εισιτηρίων την ημέρα της εκδήλωσης.
Η μοναδική συναυλία θα λάβει χώρα στις 3 Νοεμβρίου σε έναν εσωτερικό χώρο στο κέντρο του Λονδίνου και θα βιντεοσκοπηθεί, παρουσία ενός επιλεγμένου κοινού θαυμαστών. Στο πλαίσιο της συναυλίας, οι θρύλοι της ροκ θα ερμηνεύσουν τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, καθώς και νέα κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Carnaval De Luz».
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται αυτή τη στιγμή μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα αύριο. Η τοποθεσία της εμφάνισης θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους των εισιτηρίων την ημέρα της εκδήλωσης.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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