Κάνετε μόνο μικρές διαδρομές με το αυτοκίνητο; Το λάθος που μπορεί να σας αφήσει ξαφνικά στον δρόμο

Οι συνεχόμενες μικρές διαδρομές, ιδιαίτερα όταν διαρκούν μόλις λίγα λεπτά, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση οδικής βοήθειας RAC, οι επαναλαμβανόμενες σύντομες μετακινήσεις συγκαταλέγονται στους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αποφόρτιση της μπαταρίας.

Γιατί οι μικρές διαδρομές δημιουργούν πρόβλημα

Κάθε φορά που βάζουμε μπροστά τον κινητήρα ενός συμβατικού αυτοκινήτου, η μπαταρία παρέχει σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για την εκκίνησή του.

Στη συνέχεια, το σύστημα φόρτισης του αυτοκινήτου αναπληρώνει την ενέργεια που καταναλώθηκε. Ωστόσο, όταν η διαδρομή είναι πολύ σύντομη, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για την πλήρη αναπλήρωσή της.

Αν αυτό επαναλαμβάνεται καθημερινά, η μπαταρία μπορεί σταδιακά να αποφορτιστεί, ιδιαίτερα εάν είναι ήδη παλιά ή επιβαρύνεται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως επισημαίνει και η αμερικανική αυτοκινητιστική ένωση AAA, οι σύντομες διαδρομές δεν επιτρέπουν πάντοτε στο σύστημα φόρτισης να αναπληρώσει επαρκώς την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκκίνηση.

Το κόλπο που μπορεί να σώσει την μπαταρία

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά μικρές μετακινήσεις να εντάσσουν περιστασιακά στο πρόγραμμά τους μια μεγαλύτερη διαδρομή.

Η RAC προτείνει, για όσους κάνουν πολλές σύντομες διαδρομές, μια μεγαλύτερη μετακίνηση περίπου κάθε δύο εβδομάδες, ώστε να διευκολύνεται η φόρτιση της μπαταρίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων για να φορτίσει. Η απαιτούμενη διάρκεια εξαρτάται από την κατάσταση της μπαταρίας, το όχημα και το σύστημα φόρτισής του.

Αντίθετα, η συνήθεια να βάζουμε απλώς μπροστά το αυτοκίνητο για δύο ή τρία λεπτά, χωρίς να το οδηγούμε, δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση και μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη εξασθενημένη μπαταρία.

Τα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Συνήθως η μπαταρία δίνει ορισμένες ενδείξεις πριν σταματήσει να λειτουργεί.

Ο κινητήρας μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει, τα φώτα να εμφανίζονται ασυνήθιστα αδύναμα ή να ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος όταν επιχειρείτε να βάλετε μπροστά.

Προβλήματα ενδέχεται επίσης να παρουσιαστούν στο κεντρικό κλείδωμα ή σε άλλες ηλεκτρικές λειτουργίες.

Τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι χρειάζεστε καινούργια μπαταρία. Μπορεί να οφείλονται και σε πρόβλημα του συστήματος φόρτισης, γι' αυτό είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται έλεγχος από τεχνικό.

Πόσα χρόνια αντέχει μια μπαταρία

Η συνηθισμένη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας αυτοκινήτου κυμαίνεται περίπου από τρία έως πέντε χρόνια, αν και μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Στην Κύπρο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν χαρακτηριστικό του καλοκαιριού, η θερμική καταπόνηση είναι ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να επιταχύνει τη φθορά της.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να αποφεύγουμε την παρατεταμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και να βεβαιωνόμαστε ότι δεν παραμένουν αναμμένα φώτα ή άλλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια απλή αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες και ένας προληπτικός έλεγχος μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την πιθανότητα να μείνετε από μπαταρία την πιο ακατάλληλη στιγμή.