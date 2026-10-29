CNN: Ο Νετανιάχου είναι ο απόλυτος επιζών. Αλλά μπορεί να επιβιώσει και αυτή τη φορά;

Σε εκτενή ανάλυση στο CNN International, η δημοσιογράφος Tal Shalev εξετάζει τα σενάρια της επόμενης ημέρας, επισημαίνοντας ότι, παρά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα στην προσπάθειά του να διατηρήσει την εξουσία.

Το Λικούντ παραμένει η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Κνεσέτ, με περίπου 26 έδρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης που επικαλείται το CNN. Ωστόσο, το δεξιό μπλοκ που στηρίζει τον Νετανιάχου περιορίζεται στις 53 έδρες, οκτώ λιγότερες από τις 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 67 έδρες. Η αριθμητική αυτή υπεροχή, όμως, δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μεταξύ τους παραμένουν βαθιές.

Τα αραβικά κόμματα κρατούν το κλειδί της επόμενης κυβέρνησης

Κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια αλλαγής κυβέρνησης είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος εξασφάλισε 21 έδρες.

Ωστόσο, τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν μόλις 48 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τον Νετανιάχου θα χρειαστεί, με βάση τους συγκεκριμένους συσχετισμούς, τη στήριξη αραβικών πολιτικών δυνάμεων.

Τα κόμματα Ράαμ και Κοινή Λίστα αναμένεται να εξασφαλίσουν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας ιστορική επίδοση.

Η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ αποδίδεται, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το CNN, μεταξύ άλλων, στη δυσαρέσκεια για την πολιτική της απερχόμενης κυβέρνησης, την εγκληματικότητα στις αραβικές κοινότητες, αλλά και την αντιμετώπιση των Παλαιστινίων μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Το πρόβλημα για τον Άιζενκοτ είναι ότι δύο σημαντικοί δυνητικοί σύμμαχοί του, ο Ναφταλί Μπένετ και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στον σχηματισμό κυβέρνησης που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα.

Αντίθετα, ο ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, τάσσεται υπέρ της συνεργασίας, απορρίπτοντας τον διαχωρισμό των κοινοβουλευτικών ψήφων με εθνοτικά κριτήρια.

Η Κοινή Λίστα έχει ήδη εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί πολιτικά με στόχο τον τερματισμό της διακυβέρνησης Νετανιάχου.

Οι πληροφορίες του CNN για το Ιράν και τον Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες του CNN σχετικά με τις κινήσεις που ενδέχεται να εξετάσει ο Νετανιάχου προκειμένου να αποτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης από την αντιπολίτευση.

Πηγή από το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει στο αμερικανικό δίκτυο ότι βασική επιδίωξή του είναι να απονομιμοποιήσει πολιτικά οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ εβραϊκών και αραβικών κομμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη αραβικών βουλευτών.

Το CNN μεταδίδει, επικαλούμενο την πηγή αυτή, ότι μεταξύ των ενδεχομένων που συζητούνται περιλαμβάνονται ακόμη και μια νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν ή η αξιοποίηση της επιρροής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ισραηλινές πολιτικές εξελίξεις.

Πρόκειται για πληροφορίες και εκτιμήσεις που αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές και όχι για επιβεβαιωμένες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πριν από τις εκλογές ο Νετανιάχου είχε πιέσει τον Τραμπ για κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, δεν προχώρησε, μεταξύ άλλων λόγω των επιφυλάξεων του αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος φέρεται να είχε προειδοποιήσει για πιθανή διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας ανέφερε στο CNN ότι τα επιχειρησιακά σχέδια παραμένουν έτοιμα, αναμένοντας την έγκριση του Τραμπ, ενδεχομένως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την ανησυχία στελεχών της αντιπολίτευσης ότι μια νέα περιφερειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.

Το πλεονέκτημα του Νετανιάχου

Παρά την απώλεια της πλειοψηφίας, ο Νετανιάχου διαθέτει ένα σημαντικό θεσμικό πλεονέκτημα: παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που εκτιμά ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώσει πλειοψηφία.

Ο εντολοδόχος διαθέτει αρχικά 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης άλλων 14 ημερών.

Εάν αποτύχει, μπορεί να δοθεί εντολή σε άλλον υποψήφιο, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

Αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο προσφέρει στον Νετανιάχου πρόσθετο πολιτικό χρόνο. Ακόμη και αν ο Άιζενκοτ λάβει πρώτος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μια ενδεχόμενη αποτυχία του θα μπορούσε να παρατείνει την παραμονή του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία.

Τα διλήμματα του Άιζενκοτ και ο ρόλος του προέδρου

Η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική της υπεροχή ακόμη και χωρίς να σχηματίσει αμέσως κυβέρνηση.

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επιδιώξει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ και την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών σε κρίσιμες θέσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Νετανιάχου να ελέγχει την πολιτική ατζέντα.

Ωστόσο, η συνοχή του αντιπολιτευόμενου στρατοπέδου παραμένει αβέβαιη. Σε αντίθεση με τους στενούς και πειθαρχημένους συμμάχους του Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ καλείται να συνεννοηθεί με πολιτικές δυνάμεις που διαφωνούν σε θεμελιώδη ζητήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πρόεδρος Χέρτσογκ ενδέχεται να επιχειρήσει να προωθήσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης του CNN είναι ότι η πολιτική τύχη του Νετανιάχου δεν έχει ακόμη κριθεί. Παρά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για το κυβερνητικό στρατόπεδο, οι δυσκολίες συγκρότησης εναλλακτικής πλειοψηφίας μπορεί να του προσφέρουν ακόμη μία ευκαιρία επιβίωσης.

Πηγή: CNN International – Tal Shalev, 28 Οκτωβρίου 2026, Netanyahu is the ultimate survivor. But can he survive this time?