Μια επιστροφή που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίαμβο πραγματοποίησε η Σελίν Ντιόν, με τις συναυλίες της στο Παρίσι να καταγράφουν εντυπωσιακές εισπράξεις και να δημιουργούν νέα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία είχε αναγκαστεί να απομακρυνθεί από τη σκηνή εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, κατάφερε να συγκεντρώσει 125,5 εκατομμύρια δολάρια από μόλις 16 εμφανίσεις στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε για να γράψει ιστορία: 125,5 εκατ. δολάρια έσοδα από τις συναυλίες της και ρεκόρ που ζαλίζουν
Η Καναδή σταρ έγραψε ιστορία στο Παρίσι, καταρρίπτοντας ρεκόρ εισπράξεων και αποδεικνύοντας ότι παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Billboard Boxscore, οι παραστάσεις της με τίτλο «Céline Dion Paris», που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 στην Plenitude Arena, προσέλκυσαν συνολικά 539.000 θεατές.
Ο μέσος όρος εισπράξεων έφθασε τα 7,8 εκατομμύρια δολάρια ανά συναυλία, επίδοση που ξεπερνά ακόμη και εκείνη των U2 στο Sphere του Λας Βέγκας, όπου το συγκρότημα συγκέντρωνε κατά μέσο όρο 6,1 εκατομμύρια δολάρια ανά εμφάνιση.
Η επιστροφή μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας
Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η 58χρονη ερμηνεύτρια τα προηγούμενα χρόνια.
Το 2023 είχε ανακοινώσει την ακύρωση της περιοδείας της, εξαιτίας του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου, μιας σπάνιας αυτοάνοσης νευρολογικής πάθησης που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.
Η επιστροφή της στις μεγάλες συναυλιακές σκηνές αποτέλεσε ένα σημαντικό προσωπικό και επαγγελματικό ορόσημο, με το κοινό να ανταποκρίνεται μαζικά.
Τα ρεκόρ του Λας Βέγκας και η νέα επιτυχία
Η Σελίν Ντιόν γνωρίζει καλά τη δυναμική των παραστάσεων που πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δύο προηγούμενες παραγωγές της στο Λας Βέγκας εξακολουθούν να κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην ιστορία του Billboard Boxscore ως προς τις συνολικές εισπράξεις.
Το «A New Day…», που παρουσιάστηκε από το 2003 έως το 2007, απέφερε 385,1 εκατομμύρια δολάρια σε 714 παραστάσεις. Ακολούθησε το «Celine», από το 2011 έως το 2019, με εισπράξεις 296,2 εκατομμυρίων δολαρίων από 427 εμφανίσεις.
Η διαφορά είναι ότι στο Παρίσι χρειάστηκαν μόλις 16 συναυλίες για να ξεπεράσει η τραγουδίστρια τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Οι εισπράξεις ανά βραδιά ήταν υπερδεκαπλάσιες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες παραγωγές της στο Λας Βέγκας.
Συνολικά, η καριέρα της έχει αποφέρει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από συναυλίες, με σχεδόν 9,8 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πωληθεί σε 1.517 εμφανίσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard.
Νέο ραντεβού με το κοινό το 2027
Η θριαμβευτική επιστροφή δεν ολοκληρώνεται εδώ. Η Σελίν Ντιόν έχει προγραμματίσει ακόμη δέκα συναυλίες στο Παρίσι, από τις 8 έως τις 29 Μαΐου 2027, συνεχίζοντας τη σειρά εμφανίσεων που ήδη καταγράφει ιστορικές επιδόσεις.
Με τις νέες παραστάσεις αναμένεται να ξεπεράσει το ορόσημο των δέκα εκατομμυρίων εισιτηρίων στην καριέρα της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχησή της στο παγκόσμιο μουσικό κοινό.
Με πληροφορίες από Billboard Boxscore και CNN Greece
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