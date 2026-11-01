Πλένετε τα ρούχα αλλά μυρίζουν άσχημα; Το σημείο του πλυντηρίου που σχεδόν όλοι ξεχνούν να καθαρίσουν

Πρόκειται για το λάστιχο γύρω από την πόρτα, ιδιαίτερα στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, όπου συγκεντρώνονται νερό, χνούδια, τρίχες και υπολείμματα απορρυπαντικού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό καταναλωτικών δοκιμών Consumer Reports, η παγιδευμένη υγρασία στο συγκεκριμένο σημείο ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Το απλό καθάρισμα που κάνει τη διαφορά

Μετά την τελευταία πλύση, ανοίξτε την πόρτα και ελέγξτε προσεκτικά τις πτυχώσεις του ελαστικού. Αφαιρέστε τυχόν χνούδια και υπολείμματα, χρησιμοποιώντας μαλακό πανί μικροϊνών.

Στη συνέχεια, σκουπίστε το λάστιχο και στεγνώστε καλά τα σημεία όπου μπορεί να έχει παγιδευτεί νερό.

Εξίσου σημαντικό είναι να καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι του απορρυπαντικού, στο οποίο συσσωρεύονται κατάλοιπα και υγρασία.

Το λάθος με το απορρυπαντικό

Πολλοί πιστεύουν ότι μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού σημαίνει καθαρότερα και πιο αρωματισμένα ρούχα. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική χρήση μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τα υπολείμματα που δεν απομακρύνονται κατά το ξέβγαλμα συσσωρεύονται μέσα στη συσκευή και ευνοούν τη δημιουργία επικαθίσεων.

Οι ειδικοί του Consumer Reports συνιστούν να χρησιμοποιείται η κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού, να καθαρίζεται τακτικά ο κάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να απομακρύνονται τα πλυμένα ρούχα μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος.

Μην κλείνετε αμέσως την πόρτα

Μια ακόμη χρήσιμη συνήθεια είναι να αφήνετε την πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού μισάνοιχτα μέχρι να στεγνώσουν, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης μικρών παιδιών ή κατοικιδίων στον κάδο.

Για βαθύτερο καθαρισμό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά προϊόντα και μεθόδους που επιτρέπει ο κατασκευαστής. Μην αναμειγνύετε ποτέ χλωρίνη με ξίδι ή άλλα καθαριστικά.

Τελικά, λίγα λεπτά φροντίδας μετά το πλύσιμο μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικότερα από την αγορά ακόμη ενός ακριβού αρωματικού ή μαλακτικού ρούχων.