Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφορεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της - Στο βίντεοκλιπ συμμετέχει και πρωταγωνίστρια του Sex and the City

Το τραγούδι θα συνοδεύεται από μουσικό βίντεο, στο οποίο η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί μαζί με τη σταρ του «Sex and the City» Σίνθια Νίξον και τον ανερχόμενο κωμικό του «Saturday Night Live» Μπεν Μάρσαλ.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ροντρίγκο εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα κυκλοφορία και μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα στα οποία ποζάρει καθισμένη στο πάτωμα, φορώντας κόκκινο σκούφο του Άγιου Βασίλη και ασορτί κόκκινο κραγιόν. Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο likes.

Το «Take Me Home (4 Christmas)» είναι γραμμένο από τη Ροντρίγκο, μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες της Έιμι Άλεν και Νταν Νίγκρο, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή. Κυκλοφόρησαν επίσης ειδικές φυσικές εκδόσεις σε βινύλιο 7 ιντσών και κασέτα. Οι εκδόσεις ήταν διαθέσιμες για προπαραγγελία στον ιστότοπο της Target, αλλά έχουν εξαντληθεί.

Η κυκλοφορία έρχεται μετά το remix του «Expectations», τη συνεργασία της Ροντρίγκο με την Τσάπελ Ρόαν, που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου. Το remix συνοδευόταν από βιντεοκλίπ, στο οποίο οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται μαζί με τον τραγουδιστή των Talking Heads, Ντέιβιντ Μπερν, ο οποίος υποδύεται παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού.

Τον Δεκέμβριο, η Ροντρίγκο θα τιμηθεί στο Λος Άντζελες, στην 10η ετήσια διοργάνωση «Hitmakers» του Variety, με το Βραβείο «Τραγουδοποιός της Χρονιάς». Μεταξύ των υπόλοιπων τιμώμενων θα είναι η Σιένα Σπίρο, η οποία θα λάβει το Βραβείο «Οραματίστριας Φωνής» («Visionary Voice»), καθώς και το συγκρότημα Katseye, που ανακηρύχθηκε «Συγκρότημα της Χρονιάς».

Η ποπ σταρ πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την παγκόσμια περιοδεία της «Unraveled», η οποία θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ