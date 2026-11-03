Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στο Apple TV σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών, η οποία περιγράφεται ως μια παραγωγή στην οποία «αποκαλύπτονται τα πάντα».
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ σπάει τη σιωπή του: Νέα σειρά ντοκιμαντέρ υπόσχεται αποκαλύψεις για Τζάνετ Τζάκσον και Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Η τετραμερής παραγωγή που θα προβληθεί τον Δεκέμβριο στο Apple TV+ φέρεται να περιλαμβάνει αναφορές στο περιβόητο περιστατικό του Super Bowl του 2004 και στη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Σύμφωνα με το Variety το οποίο επικαλείται πηγή στη σειρά θα εμφανίζεται η Τζάνετ Τζάκσον, η οποία μιλά για το περιβόητο «ατύχημα με την ενδυμασία» (wardrobe malfunction) που συνέβη κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο Super Bowl του 2004. Μια άλλη πηγή αναφέρει ότι ο Tίμπερλεϊκ σχολιάζει επίσης ορισμένες πρόσφατες δηλώσεις της πρώην συντρόφου του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σειρά, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Φίσερ Στίβενς, δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν . Οι εκπρόσωποι των Τίμπερλεϊκ, Τζάκσον και Apple δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο ή δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Variety για σχολιασμό.
Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, δισκογραφικός παραγωγός και ηθοποιός διατηρεί συνεργασία με την πλατφόρμα streaming από το 2021, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Palmer» της Apple.
Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ διατηρεί σχετικά χαμηλό προφίλ. Αν και πραγματοποίησε μια guest εμφάνιση στη συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, κατά τα άλλα έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την παγκόσμια περιοδεία του «Forget Tomorrow», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του πιο πρόσφατου άλμπουμ του, «Everything I Thought It Was», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Λάιμ, η οποία επηρέασε ορισμένες από τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της περιοδείας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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