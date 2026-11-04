Από το «Έχω ένα όνειρο» στην κάλπη: Η πρώτη ψήφος της εγγονής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η νεαρή προσήλθε σε εκλογικό κέντρο της Ατλάντα συνοδευόμενη από τους γονείς της, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Γ΄ και Αντρέα Γουότερς Κινγκ. Στη συνέχεια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την πρώτη της συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ως μια στιγμή κατά την οποία «κλείνει ο κύκλος».

Σε συνέντευξή της στο Girls United, η Γιολάντα αναφέρθηκε στις αναμνήσεις της από τα παιδικά της χρόνια, όταν συνόδευε τους γονείς της στα εκλογικά κέντρα, περιμένοντας την ημέρα που θα αποκτούσε και η ίδια δικαίωμα ψήφου.

Όπως εξήγησε, σε μικρότερη ηλικία δυσκολευόταν να κατανοήσει γιατί δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Οι γονείς της τής εξηγούσαν ότι έπρεπε να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, ενώ της έδιναν το χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο που λαμβάνουν οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ, ώστε να αισθάνεται ότι είχε ψηφίσει και εκείνη.

«Πριν, η ψήφος μου εκφραζόταν μέσα από τους γονείς μου, τους φίλους και την οικογένειά μου. Τώρα μπορώ πραγματικά να μιλήσω για τον εαυτό μου», ανέφερε.

Από τα εννέα της χρόνια στις κινητοποιήσεις

Η ενασχόληση της Γιολάντα Ρενέ Κινγκ με κοινωνικά ζητήματα ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου.

Το 2018, σε ηλικία εννέα ετών, συμμετείχε στη μεγάλη κινητοποίηση March for Our Lives στην Ουάσιγκτον, η οποία οργανώθηκε μετά τη μαζική δολοφονία μαθητών σε σχολείο της Φλόριντα.

Απευθυνόμενη στους χιλιάδες συγκεντρωμένους, έκανε αναφορά στην ιστορική ομιλία «Έχω ένα όνειρο» του παππού της, εκφράζοντας το δικό της όραμα για έναν κόσμο χωρίς όπλα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, συνέχισε να συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων, τον περιορισμό της ένοπλης βίας και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας.

Παράλληλα, έχει γράψει το παιδικό βιβλίο «We Dream a World», το οποίο αντλεί στοιχεία από την ιστορία και τη δράση των παππούδων της.

Τον Αύγουστο του 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 63 χρόνων από την ιστορική Πορεία στην Ουάσιγκτον, η Γιολάντα εκφώνησε ομιλία μπροστά στο Μνημείο του Λίνκολν. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου, το 1963, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ απηύθυνε την περίφημη ομιλία του για τα πολιτικά δικαιώματα.

Κατά την παρέμβασή της, υπενθύμισε ότι ο παππούς της ήταν μόλις 34 ετών όταν μίλησε στο αμερικανικό κοινό για το όραμά του, σημειώνοντας ότι η ίδια δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ούτε εκείνον ούτε τη γιαγιά της.

Απευθυνόμενη στους συνομηλίκους της, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία του δικαιώματος ψήφου.\

Η σύνδεση με τον αγώνα για το δικαίωμα ψήφου

Η συμμετοχή της Γιολάντα Ρενέ Κινγκ στις αμερικανικές εκλογές συνδέεται με την ιστορική δράση του παππού της, ο οποίος πρωτοστάτησε στο κίνημα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον αγώνα που οδήγησε στην υιοθέτηση του Voting Rights Act το 1965. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση πρακτικών που εμπόδιζαν τους Αφροαμερικανούς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Το 2013, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε βασικό τμήμα του μηχανισμού που απαιτούσε από ορισμένες πολιτείες και τοπικές αρχές, με ιστορικό φυλετικών διακρίσεων, να λαμβάνουν προηγουμένως ομοσπονδιακή έγκριση για αλλαγές στους εκλογικούς κανόνες.

Η δικαστική απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις οργανώσεων πολιτικών δικαιωμάτων, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχίες για τον περιορισμό των προληπτικών μέτρων προστασίας των ψηφοφόρων.

Πηγή: LiFO, με πληροφορίες από το Girls United