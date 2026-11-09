Στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του Maestro, αναφέρθηκε ο γνωστός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Σε ομιλία του στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Παπακαλιάτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Maestro, ένα εγχείρημα που, όπως εξομολογήθηκε, υπήρξε η πιο απαιτητική και μακρά σε διάρκεια δουλειά της μέχρι σήμερα επαγγελματικής του πορείας. Η σειρά, που ξεκίνησε το 2021, αποτέλεσε ένα ταξίδι πέντε ετών, με τον ίδιο να έχει επενδύσει σε αυτήν μεγάλο μέρος της δημιουργικής του ενέργειας. «Ειδικά το Maestro ήταν πέντε χρόνια από τη ζωή μου. Ήταν η μεγαλύτερη δουλειά σε διάρκεια και δέθηκα τρομερά με όλα τα κομμάτια της. Είναι η δουλειά για την οποία έχω κοπιάσει περισσότερο. Έχω χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες, έχω ζητήσει πράγματα και έχω απέραντη ευγνωμοσύνη σε ανθρώπους και πρόσωπα για όλο αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: Οι ήρωες θα έχουν το τέλος που τους αξίζει
Η σειρά, που ξεκίνησε το 2021, αποτέλεσε ένα ταξίδι πέντε ετών, με τον ίδιο να έχει επενδύσει σε αυτήν μεγάλο μέρος της δημιουργικής του ενέργειας
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι ο τελευταίος της σειράς, διαβεβαιώνοντας ότι οι ήρωες θα έχουν το τέλος που τους αξίζει. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση του Netflix να προχωρήσει σε έναν ακόμη κύκλο ήταν η επιθυμία του να αφηγηθεί και άλλες ιστορίες μέσα από τους χαρακτήρες που είχε δημιουργήσει.
Αναφερόμενος, τέλος, στους ηθοποιούς της σειράς, έντεκα από τους οποίους αποτελούν, όπως είπε, ισότιμους πρωταγωνιστές, δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για τη συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα. «Ο καθένας, με το δικό του ταλέντο και τον δικό του χαρακτήρα, πήρε τον ρόλο του και τον απογείωσε», τόνισε.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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