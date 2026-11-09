Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: Οι ήρωες θα έχουν το τέλος που τους αξίζει

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι ο τελευταίος της σειράς, διαβεβαιώνοντας ότι οι ήρωες θα έχουν το τέλος που τους αξίζει. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση του Netflix να προχωρήσει σε έναν ακόμη κύκλο ήταν η επιθυμία του να αφηγηθεί και άλλες ιστορίες μέσα από τους χαρακτήρες που είχε δημιουργήσει.

Αναφερόμενος, τέλος, στους ηθοποιούς της σειράς, έντεκα από τους οποίους αποτελούν, όπως είπε, ισότιμους πρωταγωνιστές, δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για τη συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα. «Ο καθένας, με το δικό του ταλέντο και τον δικό του χαρακτήρα, πήρε τον ρόλο του και τον απογείωσε», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ