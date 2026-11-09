Ανοίγει ξανά η υπηρεσία αιτήσεων για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του «ιδιώτη πελάτη» και των οποίων οι καταθέσεις ή τα αξιόγραφα υπέστησαν απομείωση το 2013, λόγω των μέτρων εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή Τράπεζα. Προϋπόθεση είναι να μην είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στην υπηρεσία κατά την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2023 έως 25 Μαΐου 2024 και να μην είχαν λάβει αριθμό αναφοράς NSF-****.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά μέσω του CY Login Προφίλ του κάθε επηρεαζόμενου προσώπου. Όσοι έχουν κυπριακή ταυτότητα ή άδεια παραμονής στην Κύπρο (ARC) πρέπει να δημιουργήσουν και να ταυτοποιήσουν προφίλ στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη CY Login (πρώην Αριάδνη). Για πρόσωπα χωρίς κυπριακή ταυτότητα που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου απαιτείται μόνο η δημιουργία προφίλ, ενώ η ταυτοποίηση θα γίνει κατά την υποβολή της αίτησης, με την καταχώριση και ανάρτηση πρόσθετων στοιχείων και εγγράφων.

Για αποθανόντα επηρεαζόμενα πρόσωπα, η πρόσβαση απαιτείται να γίνει είτε μέσω ταυτοποιημένου είτε μέσω μη ταυτοποιημένου CY Login στο όνομα του αποθανόντα.

Για την καταχώριση των «Στοιχείων Απομείωσης του 2013», διευκρινίζεται ότι η απομείωση καταθέσεων έγινε ανά πελάτη και όχι ανά τραπεζικό λογαριασμό, ενώ η απομείωση αξιογράφων έγινε ανά μερίδα επενδυτή.

Για απομείωση καταθέσεων ή αξιογράφων στην Τράπεζα Κύπρου, οι αιτούντες καλούνται να συμπληρώσουν οποιονδήποτε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή τον αριθμό μερίδας επενδυτή, χωρίς να αναγράψουν ποσό απομείωσης. Για τη Λαϊκή Τράπεζα ζητείται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο της απομείωσης.

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν θα επαληθευτούν με στοιχεία από τις δύο τράπεζες και θα αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο μερικής Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η συμμετοχή γίνεται μόνο με ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική υποβολή της αίτησης θα παρέχεται αριθμός αναφοράς NSF-****. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Ιανουαρίου 2027, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή τους.

Για θέματα σχετικά με το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα καλούνται να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης nsf@mof.gov.cy. Για ζητήματα που αφορούν το CY Login, μπορούν να επικοινωνούν μέσω της διεύθυνσης CyLoginSupport@dits.dmrid.gov.cy.

Το Υπουργείο καλεί τα επηρεαζόμενα πρόσωπα να μελετήσουν την ανακοίνωση και την ενότητα «Οδηγίες» της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πριν υποβάλουν ερωτήματα. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, διευκρινίζεται ότι τα ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά γραπτώς και ότι η δυνατότητα αυτή αφορά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ανακοίνωση ή τις οδηγίες της υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν τις επεξηγηματικές κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ