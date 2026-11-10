Ασκήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Καϊμακλί - Πότε θα πραγματοποιηθούν

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ασκήσεις εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και θα αρχίζουν στις 09:30 το πρωί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αναμένεται αυξημένη κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή του Πυροσβεστικού Σταθμού Καϊμακλίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι πρόκειται για προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για το κοινό.