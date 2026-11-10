Ασκήσεις εκπαίδευσης με θέμα την κατάσβεση πυρκαγιάς και τη διάσωση θα πραγματοποιήσει η Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών στον Πυροσβεστικό Σταθμό Καϊμακλίου κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.
Ασκήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Καϊμακλί - Πότε θα πραγματοποιηθούν
Οι ασκήσεις θα διεξαχθούν στις 10, 12, 18 και 24 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης τις 09:30, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι πρόκειται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όχι για πραγματικό περιστατικό.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ασκήσεις εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και θα αρχίζουν στις 09:30 το πρωί στις ακόλουθες ημερομηνίες:
- Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026
- Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026
- Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026
- Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αναμένεται αυξημένη κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή του Πυροσβεστικού Σταθμού Καϊμακλίου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι πρόκειται για προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για το κοινό.
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