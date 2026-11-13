Ο Μπραντ Πιτ γίνεται θρύλος της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Sound of Metal», Ντάριους Μάρντερ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία και θα συμμετάσχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Plan B.

Το σενάριο υπογράφουν ο Μάρντερ και η αδελφή του, Νίνα. Η ιστορία ακολουθεί έναν εργάτη μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος δουλεύει σε μεγάλα ύψη στα κτίρια της Νέας Υόρκης και γίνεται θρύλος της εργατικής τάξης, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις πολύ ισχυρότερες από τον ίδιο. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Ντίντι Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ της Plan B, μαζί με τον σκηνοθέτη.

Το πρότζεκτ συζητούνταν εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον Πιτ, την Plan B και τον Μάρντερ. Με την παράδοση του τελικού προσχεδίου του σεναρίου, ο Πιτ ενθουσιάστηκε και επέλεξε την ταινία ως το επόμενο πρότζεκτ που θα γυρίσει, μέσα στο 2027. Όταν οι παραγωγοί αναζήτησαν στούντιο, η Apple αποτέλεσε την προφανή επιλογή, μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες τους στα «F1» και «Wolfs».

Το «F1» αναδείχθηκε η αθλητική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις 634,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η Plan B και η Apple έχουν επίσης ανακοινώσει το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Waffle House Index», με πρωταγωνίστρια την Ίντι Ναβαρέτ. Σύντομα, το στούντιο πρόκειται να κυκλοφορήσει άλλη μία παραγωγή της Plan B, με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και σενάριο και σκηνοθεσία του Στίβεν Τσμπόσκι.

Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό. Μετά το πρόσφατο θρίλερ επιβίωσης της Paramount «Heart of the Beast», που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, στο τέλος του μήνα κάνει πρεμιέρα η νέα του ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Τον Μάρτιο του 2027 ακολουθεί το «The Riders» της A24, σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ