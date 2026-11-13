Ο Κάρολος γιορτάζει τα 78α γενέθλιά του με ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον

Το επεισόδιο ηχογραφήθηκε μυστικά από τους δύο και θα κάνει πρεμιέρα στις 9 το πρωί του Σαββάτου στο Apple Music 1.

Ο βασιλιάς και ο θρυλικός τραγουδιστής και μουσικός συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα στα στούντιο του Apple Music, στον σταθμό Battersea Power Station, στο νότιο Λονδίνο.

Στόχος της συζήτησης ήταν να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που έχει η μουσική στο έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού του μονάρχη, «The King's Trust», ο οποίος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, σύμφωνα με το BBC.

Ο οργανισμός, παλαιότερα γνωστός ως «The Prince's Trust», ιδρύθηκε από τον Κάρολο το 1976. Σκοπός του είναι να στηρίζει νέους από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, ώστε να ξεπεράσουν δυσκολίες, να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση.

Ο βασιλιάς χαρακτήρισε τη συνάντηση «μια ευκαιρία τόσο καλή, που δεν μπορούσα να αντισταθώ». Ο Σερ Έλτον Τζον ανέφερε αργότερα: «Έμαθα πολλά συζητώντας με την Αυτού Μεγαλειότητα».

Σε τρέιλερ του επεισοδίου, οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται να γελούν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Μοιράστηκαν αναμνήσεις από εμφανίσεις διάσημων μουσικών που στήριξαν τον οργανισμό τις τελευταίες πέντε δεκαετίες: από τις ροκ συναυλίες στο Wembley Arena τη δεκαετία του 1980 έως τις ποπ συναυλίες στο Hyde Park και τις sold-out φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Royal Albert Hall.

Στη συζήτηση έγινε επίσης αναφορά σε καλλιτέχνες που στηρίχθηκαν από τον οργανισμό στα πρώτα τους βήματα. Ανάμεσά τους οι Muse, στους οποίους το τότε «Prince's Trust» παρείχε οικονομική βοήθεια για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού, όταν ξεκινούσαν ως συγκρότημα με το όνομα Rocket Baby Dolls.

Το επεισόδιο παρουσιάζεται ως ένα κοινό μουσικό ταξίδι, με επιλογές τραγουδιών από τον βασιλιά και τον Σερ Έλτον Τζον που «καλύπτουν διάφορες δεκαετίες και είδη μουσικής: από αγαπημένες επιτυχίες με προσωπική σημασία και κλασικές του παρελθόντος».

Πηγή: ΚΥΠΕ