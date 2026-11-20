Η δημοφιλής πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης βάζει φρένο στις υπερβολικές απαιτήσεις ορισμένων οικοδεσποτών, επιχειρώντας να περιορίσει ένα από τα συχνότερα παράπονα των ταξιδιωτών. Πρόκειται για την υποχρέωση να αναλαμβάνουν εργασίες καθαριότητας κατά την αναχώρησή τους, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη χρεωθεί τέλη καθαρισμού.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται παγκοσμίως στις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διαμονής.

Τι δεν μπορούν πλέον να απαιτούν οι ιδιοκτήτες

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν, κατά κανόνα, να ζητούν από τους πελάτες τους να εκτελούν χρονοβόρες εργασίες ή καθήκοντα που κανονικά αναλαμβάνει προσωπικό καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πλένουν και να τακτοποιούν τα χρησιμοποιημένα πιάτα, να βγάζουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια, να βάζουν πλυντήριο ή να μεταφέρουν σακούλες σκουπιδιών εκτός του καταλύματος.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να αφήνουν το σπίτι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν απλές ενέργειες, όπως την τοποθέτηση των άπλυτων πιάτων στον νεροχύτη, τη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών και τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών στους κάδους που υπάρχουν μέσα στο κατάλυμα.

Παράλληλα, εφόσον ο κλιματισμός ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές περιλαμβάνονται στις παροχές, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να απαγορεύει τη χρήση τους χωρίς εύλογη αιτία. Μπορεί, όμως, να ζητά την απενεργοποίησή τους κατά την αναχώρηση.

Επτά βασικοί κανόνες για όλα τα καταλύματα

Η Airbnb καθιερώνει επίσης επτά τυποποιημένες κατηγορίες κανόνων, που αφορούν τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, την παρουσία κατοικίδιων, το κάπνισμα, τις ώρες κοινής ησυχίας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την επαγγελματική φωτογράφιση και το κλείδωμα του καταλύματος κατά την αναχώρηση.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσθέτουν ειδικότερες οδηγίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι λογικές, συμβατές με την πολιτική της εταιρείας και γνωστές στον πελάτη πριν από την κράτηση.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης ότι οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δικά τους πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων. Αυτό δεν αποκλείει την ευθύνη των επισκεπτών για ζημιές ή πρόσθετα έξοδα που καλύπτονται από άλλες πολιτικές της πλατφόρμας.

Η Airbnb θα αρχίσει από σήμερα να ελέγχει τις αγγελίες των καταλυμάτων. Όπου εντοπίζονται μη αποδεκτές απαιτήσεις, οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται και θα έχουν τουλάχιστον 20 ημέρες για να τις διορθώσουν ή να υποβάλουν ένσταση.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν λειψυδρία και εφαρμόζονται περιορισμοί στην κατανάλωση νερού.

Στόχος των αλλαγών είναι να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες από την αρχή τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουν, χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν μακρύ κατάλογο εργασιών λίγο πριν από το check out.