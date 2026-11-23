Ο κ. Μυριάνθους πρόσθεσε ότι το Τμήμα Δασών συνεχίζει και φέτος να παραχωρεί δωρεάν δενδρύλλια σε δήμους, κοινότητες, σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες φυτεύσεις.

Αναφερόμενος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP31), που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αττάλεια, είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τις ιδιαίτερες προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και υπογράμμισε πως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας αποτελούν άμεσες εθνικές προτεραιότητες για την Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση ενέκρινε τον περασμένο Ιούνιο επένδυση 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δεύτερη φάση του Ολιστικού Συστήματος Επιτήρησης Πυρκαγιών και Διαχείρισης Κρίσεων. Το έργο θα υλοποιηθεί σταδιακά σε βάθος τριετίας και περιλαμβάνει εγκατάσταση θερμικών καμερών και συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης, καθώς και αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παράλληλα, προωθούνται μέτρα πυροπροστασίας στις κοινότητες της υπαίθρου, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην τραγωδία των καταστροφικών πυρκαγιών του Ιουλίου 2025, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.

«Οι συνέπειες παραμένουν ορατές και οι κάτοικοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια αποκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό περιβάλλον, όπου όσα χάνονται μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να αναπληρωθούν», είπε.

Για την πρωτοβουλία της Πράσινης Ασπίδας, ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Σουνίου – Ζανακιάς, προβλέπει τη φύτευση 3.000 δενδρυλλίων μέσω του προγράμματος «Your Reforest Cyprus», με στόχο την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ότι η Κύπρος βιώνει ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας και υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές επιδεινώνουν τη λειψυδρία, αυξάνουν τις πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και ενισχύουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.

Αναφέρθηκε επίσης στο πράσινο των πόλεων, όπου η πυκνή δόμηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Όπως είπε, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα δέντρα μπορούν να περιορίσουν τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα στις πυκνοδομημένες περιοχές. Η ενίσχυση του αστικού πρασίνου και η προστασία των ώριμων δέντρων μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης.

Η αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές θα απαιτήσει χρόνο και συνεχή προσπάθεια, πρόσθεσε ο Επίτροπος. «Με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, των τοπικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, μπορούμε να στηρίξουμε την ανάκαμψη του φυσικού περιβάλλοντος και να συμβάλουμε ώστε οι κοινότητές μας να είναι καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων χρόνων».

Πηγή: ΚΥΠΕ