Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου του Κωνσταντίνου Χαραντινιώτη, με τίτλο «αλλά|ΖΩ: Από τη λέξη στην πράξη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books.

Μιλώντας στο PRIMETIME στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 με τον ραδιοφωνικό παραγωγό DIMITRI G, ο συγγραφέας εξήγησε ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση και πληροφορία, αλλά να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε όσα ήδη γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Γιατί δεν εφαρμόζουμε όσα γνωρίζουμε;

Όπως εξήγησε ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, οι άνθρωποι συχνά γνωρίζουν ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να τους κάνουν καλό, ωστόσο η συνήθεια, οι αυτοματισμοί και η λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων λειτουργούν ως εμπόδια.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ξεκουραζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να κινούμαστε και να απολαμβάνουμε απλές στιγμές, όμως πολλές φορές δυσκολευόμαστε να βρούμε χρόνο για αυτές τις δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, όπως παρατήρησε, μπορούμε να αφιερώνουμε ακόμη και τρεις ώρες την ημέρα στο κινητό μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μας καταβάλλει η συνήθεια και ο αυτοματισμός. Η λάθος προτεραιοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι συχνά έχουμε μάθει να δίνουμε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα, αφήνοντας πίσω όσα είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς.

«αλλά|ΖΩ»: Μια διαδρομή 52 εβδομάδων για προσωπική αλλαγή

Ο τίτλος του βιβλίου έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Διαβάζεται ως «αλλάζω», αλλά η κάθετος αναδεικνύει ταυτόχρονα τη λέξη «ΖΩ».

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την επιλογή είναι ότι η ζωή μας είναι πολύτιμη και αξίζει να τη φροντίζουμε μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές.

Ο συγγραφέας τονίζει ότι η αλλαγή δεν πρέπει να παραμένει μια καλή πρόθεση ή μια θεωρητική γνώση. Χρειάζεται να αποκτήσει πραγματική θέση στον τρόπο με τον οποίο ζούμε.

Γι' αυτό και το βιβλίο είναι σχεδιασμένο ως μια διαδρομή 52 εβδομάδων, με στόχο τη σταδιακή καλλιέργεια 12 ανθρώπινων ποιοτήτων.

Η προσέγγιση είναι απλή και πρακτική. Ο αναγνώστης καλείται να αφιερώνει χρόνο σε τρεις σελίδες την ημέρα, να στοχάζεται πάνω στις προτάσεις του βιβλίου και να απαντά σε ερωτήματα που τον βοηθούν να εξετάσει τη συμπεριφορά και τις επιλογές του.

Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει μια δήλωση προς τον εαυτό μας, γύρω από την οποία αναπτύσσεται η προσωπική διερεύνηση.

Ένα από τα παραδείγματα που ανέφερε ο συγγραφέας είναι η φράση «Σήμερα τιμώ τον χρόνο μου». Μέσα από την καθημερινή επανάληψη και τον στοχασμό, ο αναγνώστης καλείται να παρατηρήσει πού πραγματικά αφιερώνει τον χρόνο του και κατά πόσο οι επιλογές του συμβαδίζουν με όσα θεωρεί σημαντικά.

Η παγίδα της αυτοβελτίωσης και η ανάγκη να μην απογοητευόμαστε

Ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα της συζήτησης αφορά τον χρόνο που απαιτεί η προσωπική αλλαγή.

Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εφαρμόσουμε αμέσως όλα όσα διαβάζουμε και κατανοούμε. Η σταδιακή προσέγγιση είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων συμπεριφορών.

Σημασία έχει να αναγνωρίζουμε τις μικρές προσωπικές επιτυχίες μας, να παρατηρούμε πώς σκεφτήκαμε, τι επιλέξαμε και πώς συμπεριφερθήκαμε σε κάθε περίσταση.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μια συμπεριφορά που μας βοηθά μπορεί σταδιακά να γίνει συνήθεια.

Παράλληλα, ο συγγραφέας υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να επιστρέφουμε σε όσα εμείς θεωρούμε ουσιαστικά και όχι απλώς σε όσα μας επιβάλλει η κοινωνία ή μια νέα μόδα.

Στόχος είναι να ενδυναμωθεί ο άνθρωπος ώστε να αναγνωρίσει τη δική του αξία και να κάνει πιο συνειδητές επιλογές για τη ζωή του.

Οι παρουσιάσεις του Κωνσταντίνου Χαραντινιώτη στην Κύπρο

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «αλλά|ΖΩ: Από τη λέξη στην πράξη», ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης θα βρεθεί στην Κύπρο για δύο παρουσιάσεις, σε συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία Πάργα και τις εκδόσεις Key Books.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30: Βιβλιοπωλείο Πάργα, Λάρνακα.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30: Βιβλιοπωλείο Πάργα, Λευκωσία, στη Λεωφόρο Τσερίου.

Όπως διευκρίνισε ο συγγραφέας, οι παρουσιάσεις δεν θα περιοριστούν στην απλή παρουσίαση του βιβλίου. Θα έχουν και διαδραστικό χαρακτήρα, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια βιωματική διαδικασία γύρω από τις προσωπικές τους αξίες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

Άλλωστε, το κεντρικό μήνυμα του «αλλά|ΖΩ» είναι ότι η πραγματική αλλαγή δεν ξεκινά από τα λόγια, αλλά από τις μικρές πράξεις που επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα.