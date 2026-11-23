Μιλώντας στην Επιτροπή για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, η κ. Τσιάκκα εξήγησε ότι αφορά τρία έργα, τα οποία κατακυρώθηκαν στη Cyta ύστερα από ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες. Όπως είπε, «η έγκαιρη υλοποίησή τους έχει ουσιαστική σημασία για την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

Τα δύο έργα αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες για λογαριασμό αρμόδιων φορέων του ενεργειακού τομέα. Το πρώτο, στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας, συμβάλλει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Το δεύτερο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε τρεις σταθμούς της ΑΗΚ, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον περιορισμό των αναγκαστικών περικοπών στην παραγωγή τους.

Το τρίτο έργο, Smart Cyprus, αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εφαρμογές του αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των δημοτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ανάγκη για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την πρόεδρο της Cyta, προέκυψε επειδή τα έργα κατακυρώθηκαν στον οργανισμό μετά την υποβολή του προϋπολογισμού, τον Ιούλιο του 2025. «Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα προέκυπταν, ιδιαίτερα οι σημαντικές προκαταβολές που απαιτούνται για την προμήθεια των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας», ανέφερε.

Η έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων θα επιτρέψει στη Cyta να ανταποκριθεί εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της και να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, είπε η κ. Τσιάκκα.

«Πρόκειται για έργα κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο και τους πολίτες της. Συμβάλλουν στη σταθερότητα και την αποδοτικότερη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό βασικών υπηρεσιών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ