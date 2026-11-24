Ωστόσο, οι έφηβοι μπορούν να εμφανίσουν και οργανικές (βιολογικές) παθήσεις, οι οποίες, εάν δεν διαγνωστούν έγκαιρα, ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική τους σεξουαλική λειτουργία και γονιμότητα.

«Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο προληπτικός έλεγχος στην εφηβεία δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Πρόσφατες μελέτες καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των εφήβων που αναζητούν ιατρική βοήθεια για ζητήματα σεξουαλικής υγείας», επισημαίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος της Menclinic, χειρουργός ανδρολόγος-ουρολόγος δρ Αναστάσιος Λιβάνιος.

«Παθήσεις όπως η κιρσοκήλη εντοπίζονται στο 15% περίπου των εφήβων αγοριών, ποσοστό αντίστοιχο των ενηλίκων, αποτελώντας τη συχνότερη αναστρέψιμη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία της αναπαραγωγικής υγείας πριν προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες», τονίζει ο ίδιος, παραθέτοντας τις οργανικές παθήσεις που μπορούν να εμφανίσουν τα αγόρια κατά την εφηβεία.

Στυτική δυσλειτουργία: Πότε τα αίτια είναι οργανικά;

Σύμφωνα με τον δρα Λιβάνιο, αν και το 90% των περιπτώσεων στυτικής δυσλειτουργίας στους εφήβους αποδίδεται σε ψυχογενείς παράγοντες, όπως το άγχος επίδοσης και η υπερβολική χρήση πορνογραφικού υλικού, ένα ποσοστό των περιπτώσεων συνδέεται με οργανικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα αγγεία, τα νεύρα ή τις ορμόνες των εφήβων, ο οργανισμός των οποίων βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη.

Αγγειακές διαταραχές: Η πρώιμη εμφάνιση ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (διαταραχή της λειτουργίας των αγγείων) μπορεί να σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, την παχυσαρκία ή τη συστηματική χρήση νικοτίνης, μέσω του καπνίσματος και του ατμίσματος. Η χρόνια έκθεση σε τοξικές ουσίες σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αγγείων και να περιορίσει τη ροή του αίματος που απαιτείται για την επίτευξη και τη διατήρηση της στύσης.

Φλεβική διαφυγή: Πρόκειται για διαταραχή του μηχανισμού συγκράτησης του αίματος στο εσωτερικό του πέους, με αποτέλεσμα ο έφηβος να δυσκολεύεται να διατηρήσει τη στύση του, ανεξάρτητα από τον βαθμό χαλάρωσης ή διέγερσής του. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει έντονη απογοήτευση, καθώς η στύση ενδέχεται να επιτυγχάνεται αρχικά, αλλά να χάνεται ακόμη και με την αλλαγή της στάσης του σώματος.

Ορμονικές διαταραχές: Ο υπογοναδισμός (χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης), καθώς και οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα ή της υπόφυσης, αν και σπάνιες στην εφηβεία, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να διερευνηθούν μέσω αιματολογικών εξετάσεων. Η έλλειψη των απαραίτητων ανδρογόνων κατά τη διάρκεια της ήβης μπορεί να επηρεάσει την πλήρη ωρίμανση των γεννητικών οργάνων και τη φυσιολογική εκδήλωση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Συγγενής κάμψη πέους: Μια σπάνια ανατομική ανωμαλία

Σε αντίθεση με τη νόσο Peyronie, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερους άνδρες και συνδέεται με την ανάπτυξη ινώδους ιστού, η κάμψη του πέους στους εφήβους είναι συνήθως συγγενής (εκ γενετής) και γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια της στύσης.

Όπως αναφέρει ο δρ Λιβάνιος, πρόκειται για μια σπάνια πάθηση, με αναφερόμενη συχνότητα μικρότερη του 1%, αν και ορισμένες μελέτες έχουν καταγράψει υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού, μεταξύ 4% και 10%.

Συμπτώματα: Ο έφηβος αντιλαμβάνεται συνήθως την κάμψη με την εμφάνιση των πρώτων έντονων αυτόματων στύσεων. Η κατάσταση οφείλεται σε ασύμμετρη ανάπτυξη των σηραγγωδών σωμάτων του πέους, όταν δηλαδή η μία πλευρά αναπτύσσεται περισσότερο από την άλλη, ή σε μειωμένη ελαστικότητα του ινώδους χιτώνα.

Επιπτώσεις: Εάν η κλίση υπερβαίνει τις 30 μοίρες, ενδέχεται να προκαλέσει πόνο κατά τη στύση, δυσκολία ή αδυναμία διείσδυσης στο μέλλον, αλλά και σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, με αισθήματα ντροπής και απομόνωσης. Ορισμένοι έφηβοι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και τις σχέσεις, υπό τον φόβο της απόρριψης ή της αποκάλυψης του προβλήματός τους.

Αντιμετώπιση: Η διόρθωση της συγγενούς κάμψης, όταν κρίνεται ιατρικά αναγκαία, πραγματοποιείται χειρουργικά (πλαστική χιτώνα), συνήθως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής ανάπτυξης του εφήβου. Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του πέους, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και στόχο τη διατήρηση της αισθητικότητας και της μελλοντικής σεξουαλικής λειτουργίας.

Υπογονιμότητα: Οι παθήσεις που μπορεί να περάσουν απαρατήρητες

Η εφηβεία αποτελεί καθοριστική περίοδο για τη μελλοντική αναπαραγωγική υγεία του άνδρα. Ο δρ Λιβάνιος επισημαίνει δύο οργανικές καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν εμφανή συμπτώματα.

Κιρσοκήλη: Πρόκειται για τη διάταση των φλεβών του οσχέου, αντίστοιχη με τους κιρσούς στα πόδια, η οποία εμφανίζεται συνήθως στην αριστερή πλευρά κατά την έναρξη της εφηβείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κιρσοκήλη μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική ατροφία του όρχεως, βλάβες στα κύτταρα Leydig και Sertoli, καθώς και σε επιδείνωση της ποιότητας, της κινητικότητας και του αριθμού των σπερματοζωαρίων.

Κρυψορχία και καθυστερημένη αποκατάστασή της: Όταν ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν έχουν κατέλθει φυσιολογικά στο όσχεο κατά τη γέννηση και η χειρουργική διόρθωση (ορχεοπηξία) καθυστερήσει πέραν του πρώτου ή του δεύτερου έτους ζωής, τα κύτταρα που παράγουν σπερματοζωάρια ενδέχεται να υποστούν μόνιμη βλάβη λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σώματος. Κατά την εφηβεία, ο υπερηχογραφικός και ο ορμονικός έλεγχος μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης των όρχεων.

Ο φόβος και η ντροπή καθυστερούν τη διάγνωση

«Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η έλλειψη θεραπειών, αλλά η καθυστερημένη προσέλευση στον γιατρό. Ο φόβος, η ντροπή και η παραπληροφόρηση από το διαδίκτυο αναγκάζουν πολλούς εφήβους να υποφέρουν σιωπηλά, επιδεινώνοντας καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί εύκολα», αναφέρει ο δρ Λιβάνιος.

Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας όταν ένας έφηβος παρατηρεί πόνο, έντονη κάμψη του πέους, δυσκολία στη στύση, ασυμμετρία ή πρήξιμο στους όρχεις, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη σε ειδικό γιατρό πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ιατρικού απορρήτου.

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα για τη διαφύλαξη της μελλοντικής αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας», καταλήγει.