Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για έναν θηλυκό παπαγάλο του είδους Spix's macaw, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Rio» του 2011.

Η μικρή Hope εκκολάφθηκε στις 18 Οκτωβρίου και παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στις 24 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη γέννηση παπαγάλου του συγκεκριμένου είδους σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας.

Η καταστροφή του φυσικού του περιβάλλοντος και η παράνομη εμπορία άγριων πτηνών συνέβαλαν στην εξαφάνισή του από τη φύση, με τους επιστήμονες να καταβάλλουν εδώ και χρόνια προσπάθειες για την αποκατάσταση του πληθυσμού του.

Με τη γέννηση της Hope, ο αριθμός των συγκεκριμένων παπαγάλων που φιλοξενούνται στον ζωολογικό κήπο του Σάο Πάολο ανήλθε στους 28.

Απώτερος στόχος των επιστημόνων είναι η επανένταξη περισσότερων πτηνών στο φυσικό τους περιβάλλον, ώστε η ιστορία που ενέπνευσε τη δημοφιλή κινηματογραφική ταινία να αποκτήσει ένα αισιόδοξο τέλος και στην πραγματική ζωή.