Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η πρόβα έγινε σε κλειστή αίθουσα στις 20:30, την παραμονή της προγραμματισμένης πολιτιστικής εκδήλωσης και εκτός των νομοθετικά καθορισμένων ωρών κοινής ησυχίας.

Το Volt ζητά από την Αστυνομία να διευκρινίσει την ακριβή νομική βάση της καταγγελίας και αν εξετάστηκε η δυνατότητα αντιμετώπισης του περιστατικού με ηπιότερα μέσα, όπως μια σύσταση για μείωση της έντασης του ήχου. Ζητά επίσης να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε η νομοθεσία να εφαρμόζεται με συνέπεια και αναλογικότητα.

Παράλληλα, το κόμμα καλεί τον Δήμο Λεμεσού να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ