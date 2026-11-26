Σε συνέντευξή της στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, η συγγραφέας μίλησε για τη συμβολική σημασία του τίτλου, την ιστορική διαδρομή της αφήγησης, τις σύνθετες προσωπικότητες των ηρώων της και το ερώτημα της συγχώρεσης που θέλει να αφήσει στον αναγνώστη μετά την τελευταία σελίδα.

Ο συμβολισμός πίσω από το «Στίγμα του Κάιν»

Η αναφορά στον Κάιν και το βιβλικό στίγμα αποτελεί βασικό άξονα του μυθιστορήματος. Όπως εξήγησε η Ειρήνη Μαλάμου, στο βιβλίο το σημάδι δεν συμβολίζει απλώς την τιμωρία, αλλά συνδέεται με το βάρος μιας πράξης, την ενοχή και την ανάγκη για δικαίωση.

Η ιστορία ξεκινά με ένα έγκλημα που διαπράττει ο κεντρικός ήρωας, ο Δημήτρης Δραγουμάνης, μια πράξη εκδίκησης που γεννιέται από το αίσθημα της αδικίας. Η συγγραφέας επισημαίνει πως δεν πρόκειται για ένα κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά για μια αφήγηση που εστιάζει κυρίως στην ψυχολογία του ανθρώπου που διαπράττει το έγκλημα και στις συνέπειες που ακολουθούν.

«Υπάρχουν αμαρτίες που περνούν από γενιά σε γενιά και πληγές που ζητούν δικαίωση»

Η ενοχή, η προσπάθεια συγκάλυψης και ο φόβος να αποκαλυφθεί η αλήθεια στους ανθρώπους που αγαπά κανείς αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας, με τις συνέπειες των πράξεων να μεταφέρονται ακόμη και στις επόμενες γενιές.

Από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τη Χούντα

Το μυθιστόρημα διατρέχει διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, από τον Μεσοπόλεμο και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον Εμφύλιο και τη δεκαετία του 1970, μέσα από ένα πολυεπίπεδο αφηγηματικό πλαίσιο.

Η συγγραφέας εξήγησε πως η επιλογή των συγκεκριμένων εποχών δεν έγινε τυχαία. Ο Εμφύλιος, ειδικότερα, αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία η ανθρώπινη ζωή είχε χάσει την αξία της, με τη βία και τον αδελφοκτόνο χαρακτήρα της σύγκρουσης να αποτελούν σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο για την ιστορία.

Η αφήγηση συνδέεται με τον Δημήτρη Δραγουμάνη, ένα παιδί που εγκαταλείπεται από τη μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και μεγαλώνει κουβαλώντας την αίσθηση της εγκατάλειψης και της αναζήτησης ενός τόπου όπου θα μπορέσει να αισθανθεί ότι ανήκει.

Η ιστορική έρευνα αποτέλεσε σημαντικό μέρος της συγγραφικής διαδικασίας. Όπως ανέφερε η Ειρήνη Μαλάμου, χρειάστηκε περίπου 18 μήνες για την ολοκλήρωση του βιβλίου, χρόνος που περιλάμβανε εκτεταμένη μελέτη και συγγραφή, παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Οι χαρακτήρες και η ανθρώπινη ψυχολογία

Ένα από τα στοιχεία στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η συγγραφέας είναι η ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων. Δεν περιορίζεται στην περιγραφή των πράξεών τους, αλλά επιχειρεί να εξηγήσει τις αδυναμίες, τους φόβους, τις συγκρούσεις και τις ανοχές που διαμορφώνουν τις επιλογές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χριστίνα, έναν χαρακτήρα που τη δυσκόλεψε σημαντικά κατά τη συγγραφή. Πρόκειται για μια σκληρή, δωρική γυναίκα, με έντονη σύνδεση με τον τόπο της, αλλά και με μια βαθιά ευαισθησία. Η Χριστίνα ενσωματώνει, σύμφωνα με τη συγγραφέα, και την οικογενειακή υποχρέωση που συχνά βαραίνει τις γυναίκες, την ανάγκη να φροντίζουν τους γύρω τους και να αναλαμβάνουν ευθύνες για την οικογένεια.

Μια αντίληψη που, όπως σημείωσε στη συνέντευξη, δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς ούτε από τη σύγχρονη κοινωνία.

Η συγχώρεση, η αλήθεια και η ηθική λύτρωση

Το ερώτημα που θα ήθελε η Ειρήνη Μαλάμου να κρατήσει ο αναγνώστης μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου αφορά τα όρια της συγχώρεσης, τη δύναμη της αλήθειας και τη δυνατότητα της ηθικής λύτρωσης.

Το δύσκολο, όπως υπογράμμισε, δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε την κρίση των άλλων, αλλά να σταθούμε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και να αναγνωρίσουμε την ευθύνη των πράξεών μας.

Το «Στίγμα του Κάιν» είναι ένα μυθιστόρημα που επιχειρεί να εξερευνήσει όχι μόνο την πράξη, αλλά και όσα ακολουθούν: τις ενοχές, τις σιωπές, τις πληγές, την αναζήτηση δικαιοσύνης και το αν τελικά ένας άνθρωπος μπορεί να βρει τη λύτρωση.