Την είδηση ανακοίνωσαν την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, η οικογένειά του και τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, με κοινή ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα των Duran Duran. Ο μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Η σύζυγός του, Τρέισι Τέιλορ, αναφέρθηκε στην αφοσίωσή του στην οικογένειά τους, στο θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του, αλλά και στη δύναμη που αντλούσε από την υποστήριξη των θαυμαστών του σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κιθαρίστας που σημάδεψε μια γενιά

Γεννημένος το 1961 στη βορειοανατολική Αγγλία, ο Τέιλορ άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 11 ετών και εντάχθηκε στους Duran Duran το 1980, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της μουσικής ταυτότητας του συγκροτήματος. Με τον ιδιαίτερο συνδυασμό της ροκ, της ποπ και της φανκ μουσικής, οι Duran Duran εξελίχθηκαν σε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980, κατακτώντας τα διεθνή charts και εκατομμύρια θαυμαστές, ιδιαίτερα μέσα από την προβολή των τραγουδιών τους στο MTV.

Ο Τέιλορ συμμετείχε σε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Rio», «Hungry Like the Wolf», «Save a Prayer», «The Reflex» και «A View to a Kill». Αποχώρησε από το συγκρότημα το 1986, ακολούθησε προσωπική μουσική διαδρομή και επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν αποχωρήσει εκ νέου το 2006.

Το συγκινητικό αντίο των Duran Duran

Ο μουσικός είχε διαγνωστεί το 2018 με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τέταρτου σταδίου, γεγονός που δημοσιοποίησε τον Νοέμβριο του 2022, όταν η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να παραστεί στην τελετή ένταξης των Duran Duran στο Rock & Roll Hall of Fame. Τα μέλη του συγκροτήματος αποχαιρέτησαν τον πρώην συνεργάτη τους με προσωπικά μηνύματα, ανακαλώντας τις κοινές τους εμπειρίες και τη συμβολή του στη διεθνή επιτυχία τους. Η οικογένειά του ζήτησε να γίνουν δωρεές στη μνήμη του προς τον οργανισμό Prostate Cancer UK, αντί της αποστολής λουλουδιών.