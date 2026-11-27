Ο Ζαναρίνο Φερέιρα ντος Σάντος είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου, όταν εισήλθε σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μακαπά. Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις αρχές, συγγενείς και εθελοντές, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έρευνες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να επιβιώσει τρώγοντας φρούτα, πίνοντας νερό από φυσικές πηγές και χρησιμοποιώντας φύλλα για να δημιουργήσει αυτοσχέδια καταλύματα, σε μια περιοχή όπου ζουν καϊμάν και δηλητηριώδη φίδια. Οι διασώστες εντόπισαν ίχνη του μέσα στην πυκνή βλάστηση και κατάφεραν να τον βρουν στις 20 Νοεμβρίου. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μακαπά, όπου αναρρώνει. Η εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης και οι εικόνες από τη διάσωσή του έκαναν τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες.

Έμαθε ιταλικά για να επικοινωνεί με τον σκύλο που έσωσε από τροχαίο

Μια συγκινητική ιστορία με πρωταγωνιστές έναν αστυνομικό και έναν σκύλο ράτσας μαλαμούτ της Αλάσκας δημοσίευσε στις 26 Νοεμβρίου το αυστραλιανό δίκτυο ABC News.

Ο αστυνομικός Ντέιβιντ Γούστερ κλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο σημείο θανατηφόρου τροχαίου στη δυτική Αυστραλία. Εκεί εντόπισε τον Γκριντς, έναν σκύλο βοηθείας, ο οποίος είχε παραμείνει δίπλα στη νεκρή ιδιοκτήτριά του, μια Ιταλίδα τουρίστρια. Ο σκύλος είχε υποστεί δύο κατάγματα στη λεκάνη. Ο αστυνομικός αποφάσισε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να αναλάβει τη φροντίδα του μέχρι να αναρρώσει.

Σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι ο νέος του συγκάτοικος δεν ανταποκρινόταν στις αγγλικές εντολές. Άρχισε έτσι να αναζητεί στο διαδίκτυο ιταλικές λέξεις και φράσεις, διαπιστώνοντας ότι ο Γκριντς αντιδρούσε αμέσως όταν του μιλούσε στη γλώσσα της ιδιοκτήτριάς του. Ο αστυνομικός κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια της γυναίκας στην Ιταλία και να διευθετήσει τον επαναπατρισμό του σκύλου.

Ο Γκριντς αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιταλία στις 2 Δεκεμβρίου, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που τον φρόντισε και την κοινότητα που τον αγκάλιασε.