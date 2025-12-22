Orb Xmas Party 2025: Η καθιερωμένη βραδιά που ενώνει την αγορά

Με ένα ακόμη ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πάρτι, η ORB Communications αποχαιρέτησε το 2025, κλείνοντας μια χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα, ουσιαστικές συνεργασίες και νέες προκλήσεις.

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η ομάδα της ORB υποδέχθηκε πελάτες, συνεργάτες και φίλους στο Lost and Found στη Λευκωσία, σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Όπως κάθε χρόνο, το Xmas Party της ORB λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την αγορά, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους: επιχειρηματίες, στελέχη οργανισμών, εκπροσώπους των media και της δημόσιας ζωής.

Περισσότερο από μια γιορτή, το Xmas Party της ORB αποτελεί μια σταθερή συνάντηση της αγοράς που αντικατοπτρίζει τον συνδετικό ρόλο της ORB στο οικοσύστημα της επικοινωνίας.

Η Managing and Creative Director της ORB Communications, κα Νικολέττα Χαραλάμπους, καλωσόρισε τους καλεσμένους και τους ευχαρίστησε θερμά για τη διαχρονική στήριξη και συνεργασία, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργικές ιδέες, καινοτομία και νέες επιτυχίες.

Η ORB Communications ανανέωσε το ραντεβού της με όλους για το 2026, συνεχίζοντας με την ίδια ενέργεια, συνέπεια και πάθος για δημιουργία.