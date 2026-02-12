Ένοχος κρίθηκε ο προπονητής καράτε για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης

Ένοχο έκρινε το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον προπονητή καράτε ο οποίος ήταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς, ενώ ο ίδιος βρισκόταν κατηγορούμενος για σοβαρής φύσεως ποινικά αδικήματα, βρέθηκε να διδάσκει καράτε σε δημόσιο σχολείο.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων και για προστασία του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Κακουργιοδικείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και όρισε τη 18η Φεβρουαρίου για σκοπούς αγόρευσης από τον συνήγορο υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής που θα του επιβληθεί. Διαδικαστικά, μετά την αγόρευση για μετριασμό, το δικαστήριο θα ορίσει νέα ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί η ποινή στον κατηγορούμενο.

Το Κακουργιοδικείο όρισε τη 18η Φεβρουαρίου για σκοπούς αγόρευσης από τον συνήγορο υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής που θα επιβληθεί

Η εκδήλωση στο σχολείο

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Ιούνιο του 2025, μετά από δημοσίευμα του «Π», σύμφωνα με το οποίο προπονητής, ο οποίος ήδη δικαζόταν στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, βρέθηκε να διδάσκει καράτε σε δημόσιο σχολείο, στο πλαίσιο σχολικής δράσης για τις αξίες του αθλητισμού. Η αποκάλυψη προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς τέθηκε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν άτομο με τόσο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του να έχει πρόσβαση σε μαθητές, την ώρα που η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν, η Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού (ΕΣΔΑ) και η Εθνική Δεοντολογική Πλατφόρμα Αθλητισμού (ΕΔΠΑ) υποστήριξαν ότι δεν είχαν γνώση πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κατηγορούμενο και ότι η παρουσία του στο σχολείο προέκυψε έπειτα από αντικατάσταση της τελευταίας στιγμής. Παράλληλα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) παραδέχθηκε ότι είχε ενώπιόν του ανώνυμη καταγγελία ήδη από το 2022 για τον συγκεκριμένο προπονητή. Ωστόσο, η θέση που διατυπώθηκε ήταν ότι, εφόσον η υπόθεση βρισκόταν ακόμη ενώπιον της Δικαιοσύνης, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε αναστολή άδειας ή σε οριστικά μέτρα, επικαλούμενος νομικούς περιορισμούς πριν την ολοκλήρωση της δίκης. Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε ότι είχαν προηγηθεί επιστολές και παρεμβάσεις προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε, καθώς και εγκύκλιος του ΚΟΑ προς τις ομοσπονδίες, με οδηγίες όπως πρόσωπα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες μη έχουν επαφή με ανηλίκους. Παρ’ όλα αυτά, ο προπονητής συνέχιζε να εμφανίζεται σε αθλητικές και σχολικές δραστηριότητες.

Ο δημόσιος διάλογος που ακολούθησε ανέδειξε ένα έντονο «πινγκ-πονγκ ευθυνών» μεταξύ αρμόδιων φορέων, με βασικό κοινό παρονομαστή την έλλειψη ξεκάθαρου μηχανισμού ελέγχου και συντονισμού, ειδικά σε περιπτώσεις όπου εκκρεμούν σοβαρές ποινικές υποθέσεις.