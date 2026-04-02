Medochemie και Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις για τον κυπριακό αθλητισμό στο δρόμο προς το «Los Angeles 28»

Συμφωνία Χορηγίας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) υπέγραψε σήμερα η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie, ενισχύοντας τη στήριξή της προς τους Κύπριους αθλητές και το έργο της Επιτροπής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό, στην παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών και Κύπριων αθλητών.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η κα Δάφνη Πίττα, Chief Operating Officer της Medochemie, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από τη στήριξη των πρωταθλητών της χώρας, η εταιρία στηρίζει και τις αξίες που εκφράζει ο αθλητισμός. Όπως τόνισε, η αριστεία, ο σεβασμός, η ισότητα και η ευγενής άμιλλα αποτελούν αξίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία και την κουλτούρα της Medochemie. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη διαχρονική συνεργασία, καθώς και τους αθλητές για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν, η οποία γεμίζει τη χώρα μας υπερηφάνεια.

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου ευχαρίστησε τη Medochemie, τονίζοντας ότι η εταιρεία αποτελεί από το 1976 σημείο αναφοράς στην υπεύθυνη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας, σε όλους τους τομείς. Η συνεργασία μας με τη Medochemie, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδεικνύει στην πράξη ότι είμαστε στην ίδια γραμμή και πορεία, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και αξίες όπως αυτές υπαγορεύονται από τον Ολυμπισμό. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοστόμου επέλεξε να κλείσει τον χαιρετισμό του επικαλούμενος τα λόγια του Ιδρυτή και Εκτελεστικού Προέδρου της Medochemie, Δρος Ανδρέα Πίττα, ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς στοχευμένο όραμα και στρατηγική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών και Ολυμπιονίκης στη Σκοποβολή, κ. Γιώργος Αχιλλέως, αναφέρθηκε στη σημαντική στήριξη της Medochemie προς τους αθλητές ευχαρίστησε τη Medochemie για την τεράστια στήριξη προς τους αθλητές, τονίζοντας ότι αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά έχει και ουσιαστική ψυχολογική διάσταση. Η στήριξη αυτή, σημείωσε, βοηθά τους αθλητές να μείνουν συγκεντρωμένοι στους στόχους τους, ενισχύοντας την προσπάθεια τους.

Ο Αθλητής Χιονοδρομιών, Γιάννος Κουγιουμτζιάν, υπογράμμισε τη διαχρονική παρουσία της Medochemie δίπλα στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους αθλητές, επισημαίνοντας ότι η στήριξη αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουν την προσπάθειά τους κάνοντας την Κύπρο περήφανη.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων επιτυχημένης πορείας της Medochemie. Πέντε δεκαετίες συνεχούς εξέλιξης και διεθνούς παρουσίας, κατά τις οποίες η εταιρεία καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος φαρμακοβιομηχανία, με σταθερή επένδυση στην υγεία, την κοινωνία και τον αθλητισμό και με διαρκή προσήλωση στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν.

Παρόντες στην υπογραφή της χορηγικής συνεργασίας ήταν οι αθλητές Γιώργος Αχιλλέως (Σκοποβολή), Πέτρος Μιχαηλίδης (Στίβος), Ιωσήφ Κεσίδης (Στίβος), Σωκράτης Πηλακούρης (Γυμναστική) και Γιάννος Κουγιουμτζιάν (Χιονοδρομίες), καθώς και ο πρώην πρωταθλητής της Ιστιοπλοΐας Ανδρέας Καριόλου με πέντε συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες.