Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Media

«A Big Bold Beautiful Journey»: Στον αέρα το τρέιλερ της ταινίας με Μάργκο Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μία πρώτη «ματιά» στη νέα ρομαντική ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» μας δίνει το νέο τρέιλερ που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, με τη Μάργκο Ρόμπι και τον Κόλιν Φάρελ να δημιουργούν ένα πολλά υποσχόμενο δίδυμο.

Το νέο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές στους ρόλους της Σάρα και του Ντέβιντ αντίστοιχα, να συναντιούνται για πρώτη φορά στον γάμο ενός κοινού τους φίλου.

Η απροσδόκητη συνάντησή τους γίνεται η αφορμή για μία περιπέτεια που θα τους οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όπου καλούνται να «ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους».

Ο Φάρελ, σύμφωνα με το People, έχει δηλώσει πως τo «A Big Bold Beautiful Journey σου ανοίγει τη ψυχή».

«Είναι μια ταινία για το πώς αναμετριέσαι με το δικό σου παρελθόν και τον ρόλο που έπαιξες σε αυτό, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ζήσεις μια πιο ελεύθερη ζωή...αν το κοινό βγει από την αίθουσα νιώθοντας μια αίσθηση ελπίδας και αναλογιστεί τη δική του ζωή, αυτό θα είναι πραγματικά όμορφο», πρόσθεσε.

Η Ρόμπι, στον πρώτο της ρόλο μετά την blockbuster ταινία του 2023, «Barbie», χαρακτήρισε το φιλμ «όμορφο, μαγικό, σουρεαλιστικό και απίστευτα ρομαντικό».

«Πιστεύω ότι το κοινό θα ζήσει μια μαγική εμπειρία παρακολουθώντας την ταινία. Ο Κογκονάντα είναι ένας αυθεντικός δημιουργός ενώ εδώ και χρόνια ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Κόλιν. Είναι απίστευτος», είπε η σταρ.

Ο Φάρελ συμπλήρωσε ότι η συνεργασία με την Ρόμπι «ήταν ένα όνειρο» από «την αρχή μέχρι το τέλος».

«Έχει τη δική της, πολύ ιδιαίτερη μαγεία, πλούτο και ομορφιά ψυχής. Αυτό φυσικά μεταφράζεται σε ό,τι και αν κάνει», δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής και συνέχισε:

«Αλλά όχι μόνο αυτό, το να είσαι κοντά της και να δουλεύεις μαζί της είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία».

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Κογκονάντα, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Φάρελ στο βραβευμένο επιστημονικό δράμα του 2021 «After Yang».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Λίλι Ρέιμπ και Χάμις Λίνκλεϊτερ.

Το «A Big Bold Beautiful Journey» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από την Feelgood.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΧόλλυγουντΤΑΙΝΙΑΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited