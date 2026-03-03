Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις κύριες βάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στις λειτουργικές εγκαταστάσεις της QatarEnergy στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και στη Βιομηχανική Πόλη Μεσάιντ στο Κράτος του Κατάρ, η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα ιρανικό drone «στόχευσε μια ενεργειακή εγκατάσταση στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, που ανήκει στην QatarEnergy», αναφερόμενο στην χερσαία βάση επεξεργασίας φυσικού αερίου της εταιρείας, 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα.

Ένα άλλο «στόχευσε μια δεξαμενή νερού που ανήκει σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Μεσάιντ», σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφερόμενη σε μια περιοχή 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του Κατάρ, η οποία είναι επίσης μια βασική τοποθεσία για την παραγωγή φυσικού αερίου του Κατάρ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, πρόσθεσε το Υπουργείο Άμυνας.

Το κράτος του Κόλπου είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ