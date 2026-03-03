Στο μάτι του κυκλώνα και η Κύπρος - Στο κόκκινο ο συναγερμός για ενδεχόμενες νέες επιθέσεις

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Κύπρος, από το βράδυ της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, καθώς η ύπαρξη και η λειτουργία των Βρετανικών Βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια έχουν καταστήσει τη χώρα μας στόχο των αντιποίνων που έχει ορκιστεί το Ιράν μετά την κοινή επίθεση που δέχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ και τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη.

Τα γεγονότα, που απαρτίζουν μια εξίσωση που προκαλεί τρόμο και πανικό στην Κύπρο, άρχισαν από το μεσημέρι της Κυριακής και τις πρώτες αναφορές του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με προορισμό τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο. Ο Χίλι ανέφερε ότι οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Οι αναφορές του Χίλι διαψεύστηκαν από την κυβέρνηση, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 12:03 (μεσάνυχτα) ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τύπου Hesa Shahed 136, που ανήκει στην κατηγορία των drones καμικάζι, έπληξε εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. Από τη Βρετανία επιβεβαιώθηκε το χτύπημα, τονίζοντας ότι στόχος ήταν ο δίαυλος απογειώσεων-προσγειώσεων. Σημειώνεται ότι από το πλήγμα δεν υπέστη ζημιές ο δίαυλος.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, υπήρξαν αρκετές αναφορές για νέες επιθέσεις προς την Κύπρο, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι αναχαιτίστηκε αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα από πού προήλθε το drone ιρανικής κατασκευής, παρά το γεγονός ότι από επίσημα χείλη δεν λέχθηκε με σαφήνεια, το επικρατέστερο σενάριο είναι να απογειώθηκε από τον Λίβανο και συγκεκριμένα από τη Χεζμπολάχ. Παρά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου drone που δύναται να πλήξει σε πάρα πολύ μακρινές αποστάσεις, θεωρείται αδύνατο να απογειώθηκε από το Ιράν, καθώς θα έπρεπε να περάσει πάνω από τουλάχιστον τρεις χώρες, Ιράκ, Ιορδανία και Ισραήλ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε αναχαιτιστεί από τα ισχυρά συστήματα αεράμυνας κυρίως των δύο τελευταίων χωρών. Αρμόδια πηγή εξήγησε στον «Π» την άποψη ότι η απόσταση από την αεροπορική βάση Ακρωτηρίου μέχρι τα παράλια του Λιβάνου είναι σχεδόν 250 χιλιόμετρα, κάτι που μεταφράζεται σε βεβαιότητα, ότι δηλαδή όλες οι προσπάθειες να πληγούν οι Βρετανικές Βάσεις προέρχονται από τη Χεζμπολάχ.

Μέσα στον πανικό που επικρατούσε, οι Βρετανικές Βάσεις έσπευσαν να καθησυχάσουν και σε γραπτό μήνυμά του ο στρατιωτικός διοικητής τους τόνισε ότι η εκτίμηση είναι πως η απειλή για την ανατολική Κύπρο παραμένει χαμηλή. Σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχουν ήδη ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες, ενώ έχει αυξηθεί το επίπεδο προστασίας τόσο για τις περιοχές κυρίαρχων Βάσεων όσο και για τις τοπικές κοινότητες και το προσωπικό.

Απειλές κατά της Κύπρου

Διά στόματος ωστόσο του στρατηγού Sardar Jabbari του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επιβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος αποτελεί στόχο των επιθέσεων, απειλώντας με εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων κατά της Κύπρου. Ο Jabbari ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εξαπολύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε.

Φρεγάτες και F-16

Μετά τα τελευταία γεγονότα η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο στρατιωτικά μέσα, με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα σταλεί στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», η οποία φέρει το σύστημα «Κένταυρος» (anti-drone system), καθώς και δύο ζεύγη από μαχητικά F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», τόνισε ο κ. Δένδιας. Παράλληλα, για καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί σήμερα την Κύπρο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σε Πάφο και Λεμεσό οι δύο φρεγάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» η μια φρεγάτα θα πλέει στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Πάφου και η δεύτερη στην περιοχή της Λεμεσού. Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού θα έχουν ενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού απειλών που προέρχονται από αέρα και εάν απαιτηθεί θα προχωρούν σε αναχαιτίσεις. Σε ό,τι αφορά τα drones που κατευθύνθηκαν χθες προς την Κύπρο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχαν εντοπιστεί από τα αντιαεροπορικά συστήματα της ΕΦ αλλά δεν χρειάστηκε να αναχαιτιστούν, καθώς κατέπεσαν στη θάλασσα αρκετά μακριά από τις ακτές.

Σημειώνεται ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι μία εκ των φρεγατών Belharra που απέκτησε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό από τη Γαλλία. Η φρεγάτα «Κίμων» φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, πυραύλους κατά πλοίων Exocet Block 3c, τορπίλες MU90, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα, πυραύλους RAM για εγγύς προστασία και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών. Στα χαρακτηριστικά υπεροχής οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και Aesa, τα οποία, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, προσδίδουν πλεονέκτημα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων», με την ικανότητα επιτήρησης εναέριου χώρου σχεδόν 500 χλμ. από το σημείο πλεύσης, με ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από 80 ενεργών στόχων.

Δεν ήταν στόχος το αεροδρόμιο

Μέσα στο κλίμα πανικού που επικρατεί κυρίως από χθες στην Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα drones καμικάζι που εκτοξεύτηκαν με προορισμό την Κύπρο δεν είχαν κατεύθυνση προς την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου αλλά προς το Ακρωτήρι και αυτός ήταν και ο λόγος που λήφθηκαν μέτρα στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών του, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου λειτουργεί κανονικά. Σημειώνεται ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς έχουν αναπτυχθεί στις προβλεπόμενες από τους σχεδιασμούς τοποθεσίες.

Shahed-136

Το Hesa Shahed-136 είναι ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), συχνά αποκαλούμενο «μίνι» πύραυλος cruise λόγω της δυνατότητας να φέρει εκρηκτικό φορτίο και να πλήττει στόχους με μεγάλη ακρίβεια. Το drone κατασκευάζεται από την ιρανική εταιρεία Hesa και αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ιρανικών δυνάμεων για ασύμμετρες επιθέσεις σε περιοχές με ισχυρή αεράμυνα. Συνοπτικά, το Shahed-136 είναι ένα φθηνό, θανατηφόρο και σχετικά δύσκολα ανιχνεύσιμο όπλο που επιτρέπει στο Ιράν και τους συμμάχους του να εκτελούν επιθέσεις με υψηλή ακρίβεια σε περιοχές με ισχυρή αεράμυνα, όπως φάνηκε στο πρόσφατο πλήγμα στην Κύπρο. Το Shahed-136 χρησιμοποιείται κυρίως από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά έχει φτάσει και σε συμμάχους του Ιράν σε περιοχές όπως η Συρία και η Υεμένη, ενώ υπάρχουν αναφορές για χρήση και από τη Ρωσία.

Στέλνουν το «Charles de Gaulle»

Την ίδια ώρα και με οδηγίες από την πολιτική ηγεσία της Γαλλίας, το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» σπεύδει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το αεροπλανοφόρο έλαβε εντολή να διακόψει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα και να κατευθυνθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Το αεροπλανοφόρο μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη Rafale.