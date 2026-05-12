Χανταϊός: Συναγερμός, όχι όμως πανικός

Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο χανταϊός, μετά τη συρροή περιστατικών που συνδέθηκαν με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση υγειονομικών Αρχών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επιβάτες παρουσίασαν σοβαρή αναπνευστική νόσο, ενώ έχουν καταγραφεί και θάνατοι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι τις 11 Μαΐου είχαν επιβεβαιωθεί επτά περιστατικά Andes hantavirus μεταξύ επιβατών του MV Hondius, ενώ ο συνολικός αριθμός των περιστατικών που διερευνώνται ανέρχεται σε εννέα, με τρ...

