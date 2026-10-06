Έρευνα καταγράφει ανισότητες στις μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη στην Ευρώπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Transplant International και συγκεντρώνει ειδικούς από όλη την Ευρώπη για να εξετάσει τις ανισότητες στις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται διαφορές που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την εθνικότητα, καθώς και αποκλίσεις στην αξιολόγηση των δοτών, τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση, τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και την πρόσβαση σε προγράμματα ανταλλαγής νεφρών.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στην Ευρώπη χρειάζονται αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού για να επιβιώσουν, αναφέρει η ανακοίνωση. Ωστόσο, η πρόσβαση σε μεταμόσχευση από ζώντα δότη διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τόπο διαμονής των ασθενών.

Η έρευνα τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν δίκαιες ευκαιρίες για περισσότερους ασθενείς να επωφεληθούν από αυτή τη θεραπεία που σώζει ζωές.

Στις προτεραιότητες που θέτει για το μέλλον περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη εναρμόνιση της αξιολόγησης των δοτών, η επέκταση των εθνικών και διασυνοριακών προγραμμάτων ανταλλαγής νεφρών, η καλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δότες, η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παρακολούθησής τους και η καλύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών δεδομένων για τις μεταμοσχεύσεις.

Η μελέτη προέκυψε από πανευρωπαϊκό συμπόσιο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταμόσχευσης Νεφρού (EKITA), σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας DESCARTES της Ευρωπαϊκής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Η EKITA έχει θέσει την προώθηση των μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντα δότη ως στρατηγική προτεραιότητα για την περίοδο 2026–2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ