Το ECDC παρακολουθεί περιστατικό πνευμονίας στη Ρωσία με υποψίες για πνευμονική πανώλη

Σύμφωνα με το ECDC, οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες. Δεν έχουν αναφερθεί δευτερογενή κρούσματα, ούτε υπάρχουν ενδείξεις παρατεταμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Η πνευμονική πανώλη είναι σοβαρή λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων από τον βήχα. Το ECDC επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κρούσμα πανώλης στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες και ότι η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιοτικά που είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετάδοση απαιτεί κατά κανόνα στενή και παρατεταμένη επαφή με μολυσμένο άτομο που έχει ήδη εμφανίσει συμπτώματα.

Το ECDC συνιστά την απομόνωση ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη πνευμονική πανώλη και τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας, όπως κρίνεται από εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, οι στενές επαφές των ασθενών θα πρέπει να εντοπίζονται άμεσα και να παρακολουθούνται.

Το Κέντρο αναφέρει επίσης ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το περιστατικό και ότι βρίσκεται σε προληπτική επικοινωνία με το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ