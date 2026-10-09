«Ας Μιλήσουμε Ανοιχτά» για την ψυχική υγεία: Παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την Κυπριακή Εταιρεία Ψυχιατρικής

Η Εκστρατεία διοργανώνεται από την Κυπριακή Εταιρεία Ψυχιατρικής, με την ευγενική χορηγία της φαρμακοβιομηχανίας Medochemie και τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και τη συμμετοχή ειδικών, η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει τη γνώση γύρω από τις ψυχικές διαταραχές, να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των διακρίσεων που εξακολουθούν να συνοδεύουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η επίσημη εξαγγελία πραγματοποιήθηκε σε Συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Κυπριακής Εταιρείας Ψυχιατρικής, Δρος Λουΐζας Βερεσιέ, του Μέλους του ΔΣ της ΚΕΨ Δρος Φίλιππου Σουτζιή και του Διευθυντή Πωλήσεων της Medochemie, κ. Νίκου Χρηστίδη.

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Ψυχιατρικής, Δρ Λουΐζα Βερεσιέ, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος, επισημαίνοντας ότι ο φόβος της κριτικής και της περιθωριοποίησης εξακολουθεί να αποτρέπει πολλούς ανθρώπους από το να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία. «Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία, με έμφαση στην ενίσχυση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δράση μη ειδικών που παρουσιάζονται ως θεραπευτές, χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση. Η Δρ Βερεσιέ κάλεσε την Πολιτεία να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο και τους ελέγχους, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν η παραπληροφόρηση και οι ατεκμηρίωτες θεραπευτικές υποσχέσεις για την υγεία των ασθενών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του θεσμού των Πρεσβευτών Ψυχικής Υγείας στην Κύπρο, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διάφορους χώρους και ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία ψυχικών διαταραχών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων.

Στην έκταση των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρθηκε ο Δρ Φίλιππος Σουτζιής, παρουσιάζοντας στατιστικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Eurostat και της Eurofound. Όπως επεσήμανε, 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περίπου 470 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν αγχώδεις διαταραχές, 422 εκατομμύρια κατάθλιψη και 20 εκατομμύρια σχιζοφρένεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που παρατηρείται σε νέους ανθρώπους, καθώς και στο γεγονός ότι μόλις 1 στους 4 ανθρώπους με αγχώδη διαταραχή αναζητά βοήθεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα. Ο Δρ Σουτζιής ανέφερε επίσης ότι ποσοστό άνω του 75% των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος δεν λαμβάνει θεραπεία, αναδεικνύοντας τα σημαντικά κενά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα οποία επιτείνονται από το κοινωνικό στίγμα και την καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας. Ο Δρ Σουτζιής αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες για τη βελτίωση της ψυχιατρικής φροντίδας, σημειώνοντας ότι τον περασμένο Μάιο εκπροσώπησε την Κύπρο, μαζί με συναδέλφους από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Σλοβενία. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη μείωση των πρακτικών εξαναγκασμού και στην προώθηση μιας ψυχιατρικής φροντίδας που σέβεται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τα δικαιώματα των ασθενών, επιδιώξεις που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της φετινής Εκστρατείας.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, κ. Νίκος Χρηστίδης, ανέφερε ότι η Medochemie, μια κυπριακή φαρμακοβιομηχανία με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υγεία, την ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με την Κυπριακή Εταιρεία Ψυχιατρικής, στηρίζοντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς υπάρχει κατανόηση, επιστημονική υποστήριξη και διαθέσιμη βοήθεια. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, σημείωσε, είναι να αναγνωρίσει κάποιος την ανάγκη για υποστήριξη και να μιλήσει ανοιχτά.

Η ψυχική υγεία αφορά όλους

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα, τις προσωπικές σχέσεις, την εργασία και τη γενικότερη ποιότητα ζωής. Άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, κρίσεις πανικού, εξαρτήσεις και άλλες ψυχικές διαταραχές μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές φάσεις της ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού υπόβαθρου.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην επιστημονική γνώση και τις διαθέσιμες θεραπευτικές δυνατότητες, η ελλιπής ενημέρωση, οι λανθασμένες αντιλήψεις και το κοινωνικό στίγμα εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια. Ο φόβος της κριτικής και της περιθωριοποίησης οδηγεί συχνά τους ανθρώπους στη σιωπή, καθυστερώντας την πρόσβασή τους στην κατάλληλη φροντίδα.

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Οι επίμονες αλλαγές στη διάθεση, στη συμπεριφορά, στον ύπνο ή στην καθημερινή λειτουργικότητα αποτελούν ενδείξεις που δεν πρέπει να παραβλέπονται, ιδιαίτερα όταν επηρεάζουν την προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική ζωή.

Η έγκαιρη αξιολόγηση από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας επιτρέπει τη διερεύνηση των συμπτωμάτων και, όπου χρειάζεται, την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η κατανόηση, η αποδοχή και η υποστήριξη μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε κάθε άνθρωπος να αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει ανοιχτά για όσα βιώνει, χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της κριτικής.

Παγκύπρια ενημέρωση με τη συμμετοχή ειδικών

Η Εκστρατεία περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών και επικοινωνιακών δράσεων σε παγκύπρια κλίμακα, με τη συμμετοχή μελών της Κυπριακής Εταιρείας Ψυχιατρικής, τα οποία θα παρουσιάσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και θα απαντήσουν σε ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες σχετικά με την ψυχική υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ το μήνυμα «Ας Μιλήσουμε Ανοιχτά» θα μεταδοθεί μέσα

από τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενημερωτικό υλικό και δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εκστρατεία φιλοδοξεί να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να αναζητήσουν επιστημονική υποστήριξη και να αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία με την ίδια προσοχή και φροντίδα που αποδίδουν στη σωματική τους υγεία.

Ας Μιλήσουμε Ανοιχτά! Γιατί για την ψυχική υγεία, το πρώτο βήμα μπορεί να είναι μια συζήτηση.