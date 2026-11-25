Δέκα γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων μοιράστηκαν με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, σε δημοσίευμα της 18ης Νοεμβρίου, τις συνήθειες που υιοθετούν στην καθημερινότητά τους για να προστατεύσουν την υγεία τους.

Από τον εμβολιασμό και τη διατροφή μέχρι την ξεκούραση και την περιποίηση του δέρματος, οι πρακτικές τους επικεντρώνονται σε μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Εμβολιασμός και προστασία του αναπνευστικού

Η γενική ιατρός Έλεν Φάλοους φροντίζει να εμβολιάζεται εγκαίρως κατά της εποχικής γρίπης, έχοντας βιώσει η ίδια μια παρατεταμένη περίοδο ανάρρωσης μετά τη νόσησή της από γρίπη τύπου Β. Παράλληλα, εντάσσει στη διατροφή της τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, με στόχο την υποστήριξη του εντερικού μικροβιώματος.

Ο πνευμονολόγος Φίλιπ Μπάρμπερ δίνει έμφαση στην αποφυγή του καπνίσματος και του ατμίσματος, καθώς και στον εμβολιασμό. Ο ίδιος έχει εμβολιαστεί κατά της γρίπης, της Covid-19 και του έρπητα ζωστήρα, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου για όσους πληρούν τις σχετικές ιατρικές ενδείξεις.

Περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερο αλκοόλ

Ένα μήλο την ημέρα αποτελεί σταθερή συνήθεια για την καθηγήτρια Ηπατολογίας Ντέμπι Σόουκρος. Τα μήλα περιέχουν πηκτίνη, μια φυτική ίνα που συμβάλλει στην υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου.

Η ίδια επιλέγει επίσης λαχανικά στο γιορτινό τραπέζι και φροντίζει να περιορίζει την κατανάλωση αλκοόλ, καθιερώνοντας ημέρες πλήρους αποχής.

Από την πλευρά του, ο γαστρεντερολόγος Ατζέι Βέρμα εξισορροπεί τα πλούσια εορταστικά γεύματα με πιο προσεκτικές διατροφικές επιλογές τις υπόλοιπες ημέρες και περιπάτους με την οικογένειά του μετά το φαγητό. Κατά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια, λαμβάνει επίσης συμπλήρωμα βιταμίνης D.

Άσκηση και κοινωνικοποίηση παρά το κρύο

Η ορθοπαιδικός Σκάρλετ ΜακΝάλι χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τις καθημερινές μετακινήσεις της καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όπως εξηγεί, η σωματική δραστηριότητα είναι ευκολότερο να διατηρηθεί όταν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ρουτίνας.

Η ψυχίατρος Ρεμπέκα Λόρενς, η οποία ζει με διπολική διαταραχή, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος, στην πρωινή έκθεση στο φυσικό φως και στις κοινωνικές επαφές, αποφεύγοντας την απομόνωση που μπορεί να ευνοεί ο χειμωνιάτικος καιρός.

Προτεραιότητα στον ύπνο και περιορισμός των οθονών

Η νευρολόγος Φέι Μπεγκέτι θεωρεί τον επαρκή ύπνο βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας, καθώς η έλλειψή του συνδέεται με αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις.

Για τη ρύθμιση του βιολογικού της ρολογιού επιδιώκει την έκθεση στο φυσικό φως τις πρωινές ώρες, χρησιμοποιεί ειδική λάμπα φωτοθεραπείας και περιορίζει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου πριν από τον ύπνο.

Η Έλεν Φάλοους, παράλληλα, αφιερώνει μία ημέρα την εβδομάδα στην ουσιαστική ξεκούραση, περιορίζοντας τον χρόνο που περνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσοχή στα ρινικά αποσυμφορητικά

Ο ωτορινολαρυγγολόγος Έντουαρντ Νουν εφιστά την προσοχή στη χρήση των αποσυμφορητικών ρινικών σπρέι, καθώς η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να επιδεινώσει τη ρινική συμφόρηση αντί να την αντιμετωπίσει.

Αντίστοιχη σύσταση περιλαμβάνεται και στις επικαιροποιημένες οδηγίες του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), σύμφωνα με τις οποίες τα αποσυμφορητικά ρινικά σπρέι ή οι σταγόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερες από πέντε ημέρες.

Ενυδάτωση του οργανισμού και του δέρματος

Η δερματολόγος Έλι Ρασίντ αντιμετωπίζει τη χειμερινή ξηροδερμία χρησιμοποιώντας ενυδατικές κρέμες πλούσιας σύνθεσης.

Η καρδιολόγος Ταρούσα Γκουναγουαρντένα φροντίζει να καταναλώνει επαρκείς ποσότητες υγρών ακόμη και όταν δεν αισθάνεται έντονη δίψα, καθώς κατά τους χειμερινούς μήνες το αίσθημα της δίψας μπορεί να είναι μειωμένο.

Οι συνήθειες των δέκα γιατρών συγκλίνουν στη σημασία της πρόληψης, της ισορροπημένης διατροφής, της τακτικής σωματικής δραστηριότητας και της επαρκούς ξεκούρασης, χωρίς να απαιτούνται δραστικές αλλαγές στην καθημερινότητα.