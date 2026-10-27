«Εμείς οι σύνδεσμοι αντικαθιστούμε το κράτος» - Κραυγή αγωνίας από συνδέσμους παιδιών με σοβαρές ασθένειες

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρέμβαση εκπροσώπου του ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το κράτος να μην μπορεί να παραχωρήσει εγκαίρως σε έναν γονέα χρήματα ακόμη και για το αεροπορικό του εισιτήριο. «Μα τι κράτος είναι αυτό που δεν μπορεί να δώσει σε έναν γονιό τα χρήματα για το εισιτήριό του, την ώρα που τα χρειάζεται; Και ερχόμαστε εμείς, οι σύνδεσμοι, να αντικαθιστούμε το κράτος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επέκρινε παράλληλα τη διατήρηση των εισοδηματικών κριτηρίων, επισημαίνοντας ότι οι οικονομικές συνθήκες μιας οικογένειας μπορεί να αλλάξουν δραματικά μέσα σε λίγους μήνες, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μακροχρόνια παραμονή στο εξωτερικό.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου, ο οποίος κατήγγειλε ότι τα ίδια προβλήματα συζητούνται κάθε χρόνο χωρίς να επιλύονται. Ζήτησε αύξηση των επιδομάτων και παραχώρηση προκαταβολής πριν από τη μετάβαση των ασθενών στο εξωτερικό, ώστε να μη χρειάζεται να αναζητούν οι ίδιοι τα χρήματα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν υποτιμητικό να ζητήσουν βοήθεια και υποφέρουν σιωπηλά», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προειδοποιώντας ότι οι ασθενείς, πέρα από την ταλαιπωρία που βιώνουν, ουσιαστικά υποχρεώνονται να ζητιανεύουν.

Από πλευράς συνδέσμου για καρκινοπαθή παιδιά, μητέρα παιδιού με καρκίνο περιέγραψε τις δυσκολίες των οικογενειών, υπογραμμίζοντας ότι τα έξοδα συνεχίζονται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας.

«Δεν πρέπει εμείς, οι σύνδεσμοι, να μετατρεπόμαστε σε ευεργέτες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εξάρτηση των οικογενειών από δωρεές δεν μπορεί να υποκαθιστά την οργανωμένη κρατική πρόνοια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, εκπρόσωπος συνδέσμου για καρδιοπαθή παιδιά ανέφερε ότι οι οργανώσεις αναπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το κράτος, ενώ υπέδειξε πως τα νοσοκομεία του εξωτερικού δεν προσφέρουν πάντοτε διαμονή και η κρατική κάλυψη δεν επαρκεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Από την ΟΣΑΚ επισημάνθηκε, τέλος, ότι οι οργανώσεις βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο σημείο με πέρσι, παρά τις δεσμεύσεις για επανεξέταση των προβλημάτων.