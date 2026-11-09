Βελτιωτικά έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου,στόχος η αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είπε ο Υπουργός Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών στα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας διακυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, αλλά και ενός σύγχρονου και φιλόξενου περιβάλλοντος για τους ασθενείς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), πραγματοποιούνται επενδύσεις σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια και σε όλες τις επαρχίες. Όπως ανέφερε, τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά της παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας» και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να στηρίζονται και να αναβαθμίζονται συνεχώς. Αναφερόμενος ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο Υπουργός είπε ότι, με την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ να προχωρήσει σε άμεσα βελτιωτικά έργα, τα οποία αφορούν κυρίως την είσοδο και τα εξωτερικά ιατρεία.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι συγκεκριμένες εργασίες ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η δημιουργία κατάλληλων και ποιοτικών υποδομών, οι οποίες, σε συνδυασμό με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα μπορούν να στηρίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Σε ερώτηση για πιθανές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΚΥπΥ.

Όπως είπε, όπου εντοπίζονται ανάγκες και υπάρχουν οι δυνατότητες, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση και η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, στη βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει προβλήματα. Όπως ανέφερε, απαιτούνται συγκεκριμένα διαδικαστικά βήματα πριν από την προκήρυξη του έργου, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το νέο νοσηλευτήριο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΟΚΥπΥ Μαρίνος Καλής ανέφερε ότι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί από τον Οργανισμό για την περίοδο 2026-2027 θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί απέναντι στην Πολιτεία και τους ασθενείς.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Λεμεσού-Πάφου, Μαρίνα Ιωάννου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, σημειώνοντας ότι τα προηγούμενα έργα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέου παιδιατρικού θαλάμου και τη λειτουργία του νέου μαιευτηρίου από το 2025.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχουν δημιουργηθεί νέο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και Μονάδα Λοιμωδών. Στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων, προχωρούν επίσης μικρότερες εργασίες βελτίωσης, όπως η αντικατάσταση ψευδοροφών και άλλες παρεμβάσεις στους χώρους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, στόχος είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου να καταστεί ακόμη πιο φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης οι εργασίες στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, των συνθηκών εργασίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών.