Υφ. Μετανάστευσης: €138 εκατ. για υποδομές φιλοξενίας μεταναστών – Η εικόνα της τελευταίας πενταετίας μέσα από πίνακες

Τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας για το 2027, ο οποίος συζητείται σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ειδικότερα, η αναβάθμιση και επέκταση των κτηριακών υποδομών του Κέντρου Ελέγχου, Διαλογής, Υποδοχής και Ταυτοποίησης «Πουρνάρα», το οποίο έχει καθοριστεί ως πολυλειτουργικό κέντρο για τη διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής, διαλογής και καταγραφής αιτήσεων ασύλου, καθώς και διαδικασιών συνόρων, ανήλθε στα €108 εκατ. Από το συνολικό ποσό, €17,3 εκατ. (16%) καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, δηλαδή από την Κυπριακή Δημοκρατία, €82 εκατ. (76%) από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και €8,8 εκατ. (8%) από ελβετική συνεισφορά.

Παράλληλα, €30 εκατ. διατέθηκαν για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου (βλέπε φωτο), καθώς και για την αποπεράτωση και αναβάθμιση του Κέντρου Φιλοξενίας «Λίμνες» στη Μενόγεια, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του στις 1.000 κλίνες. Από το ποσό αυτό, €23 εκατ. προήλθαν από το ΤΑΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα υπόλοιπα €7 εκατ. καλύφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η εικόνα της τελευταίας πενταετίας μέσα από πίνακες