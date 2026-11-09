Σμύρνη: Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας, στο τμήμα ψευδάργυρου - Άγνωστο αν υπάρχουν τραυματίες (βίντεο)

Πυκνοί καπνοί πάνω από το εργοστάσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 τοπική ώρα στο εργοστάσιο που βρίσκεται στη συνοικία Çakmaklı, επί της Atatürk Caddesi. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ από τις εγκαταστάσεις υψώθηκαν πυκνοί καπνοί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, έπειτα από κλήσεις πολιτών στις αρχές.

İzmir Aliağa'daki fabrikada çok büyük patlama... Karbondioksit fabrikasında patlama meydana geldiği bildirilirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. https://t.co/c1FfzBawlY — İzmir (@izmir) November 9, 2026

Αναφορές για έκρηξη στο τμήμα ψευδαργύρου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική ιστοσελίδα Ege'de Son Söz, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στο τμήμα ψευδαργύρου του εργοστασίου.

Μετά το περιστατικό, ασθενοφόρα εισήλθαν στον βιομηχανικό χώρο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν τραυματίες ή ποια είναι η έκταση των ζημιών.

İzmir Aliağa‘da meydana gelen patlamadaki son görüntüler! https://t.co/9U0uHe7XNx — Provide (@haberprovide) November 9, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της έκρηξης ή τυχόν θύματα.

Η πυρκαγιά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε διερευνώνται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.