Χριστοδουλίδης για τις δηλώσεις Ολγκίν: «Το θέμα των Κοκκίνων πάντα ήταν στο τραπέζι»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στον χώρο διεξαγωγής της τριμερούς συνάντησης, με την κ. Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μεταβαίνω με ιδιαίτερα θετική διάθεση. Από την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα που έχω δει την κ. Ολγκίν έχω αποδεχθεί όλες τις προτάσεις που έχει υποβάλει, αναμέναμε τις απαντήσεις της τουρκικής πλευράς, ελπίζω να είναι σήμερα αυτές οι απαντήσεις θετικές. Θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις όπως συζητήσαμε και τις αποδεχθήκαμε την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα και να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω θετικές εξελίξεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν μεταβαίνει σήμερα με νέο πακέτο μέτρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε ενώπιον μας, εμείς και η τουρκική πλευρά, συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η κ. Ολγκίν από την προηγούμενη Τρίτη, αυτές τις προτάσεις τις έχουμε αποδεχθεί και αναμέναμε την απάντηση, τη θετική απάντηση της τουρκικής πλευράς για να ανακοινωθούν. Θυμάστε, έκανα και δηλώσεις ότι μπορούσαν να ανακοινωθούν την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και ούτω καθεξής. Αυτές οι απαντήσεις δεν ήρθαν, φαντάζομαι θα υποβληθούν σήμερα, ελπίζω να είναι θετικές και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Ερωτηθείς για το θέμα των οδοφραγμάτων και της αποναρκοθέτησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν είναι μόνο θέματα ΜΟΕ, είναι και η μεθοδολογία είναι και η ουσία, κάποια που διαβάζω δεν ισχύουν. Άρα, κάντε υπομονή και ελπίζω σήμερα μετά τη συνάντηση να έχουμε θετικές ανακοινώσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κ. Ολγκίν έθεσε άτυπα τελεσίγραφα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχουν, έχω μιλήσει με την κ. Ολγκίν χθες βράδυ, σίγουρα αν δεν έχουμε θετικές εξελίξεις, δεν έχουμε ανακοινώσεις, αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να προχωρήσουμε, να έχουμε σήμερα θετικές ανακοινώσεις. Από την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα, στις 3.15μμ που έχω δει την κ. Ολγκίν, έχουμε αποδεχθεί τις προτάσεις που έχει υποβάλει και ήμασταν έτοιμοι για ανακοινώσεις. Ελπίζω αυτές οι ανακοινώσεις να γίνουν σήμερα».

Ερωτηθείς αν συζήτησε με την κ. Ολγκίν για τις δηλώσεις της ότι τα Κόκκινα δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μιλήσαμε και για το συγκεκριμένο, γιατί το θέμα των Κοκκίνων πάντα ήταν στο τραπέζι, μάλιστα έγινε και εναλλακτική (πρόταση) που αφορά τα Κόκκινα, έγινε και τρίτη εναλλακτική, είναι στα 19 σημεία αρκετά από τα οποία περιλαμβάνω και στην επιστολή που έστειλα στον ΓΓ των ΗΕ και είναι κάτι που θα συζητήσουμε και σήμερα».

Πηγή: ΚΥΠΕ