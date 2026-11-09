Σκληρή γραμμή Ερντογάν εν μέσω τριμερούς για το Κυπριακό: «Ώρα να αποδεχθούμε την πραγματικότητα των δύο κρατών στην Κύπρο»

Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσίευση της τουρκικής εφημερίδας Yeni Şafak, ο Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τις εκκλήσεις που έχει απευθύνει, τόσο στη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών όσο και σε άλλα διεθνή φόρουμ, για αναγνώριση και στήριξη του ψευδοκράτους, καθώς και τις προσδοκίες της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα.

Απαντώντας, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους Τουρκοκυπρίους.

«Δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο και αβοήθητο. Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό και να το εμπεδώσει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί για την Τουρκία απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά υπόθεση ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα δεν θεωρεί τη διαιώνιση του αδιεξόδου αποδεκτή λύση.

«Δύο χωριστοί λαοί, δύο χωριστά κράτη»

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η τουρκική πλευρά υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών και χαρακτήρισε σαφή και αμετάβλητη τη θέση της στο Κυπριακό.

Υποστήριξε ότι πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα της ύπαρξης δύο χωριστών λαών και δύο χωριστών κρατών στην Κύπρο, ενώ απέρριψε τα μοντέλα επίλυσης που δοκιμάστηκαν κατά το παρελθόν.

Κατά τον ίδιο, οι προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν επανειλημμένα εξαιτίας διαφόρων χειρισμών και αποτελούν πλέον σπατάλη χρόνου και ενέργειας.

Έκκληση για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ανάγκη αναγνώρισης του ψευδοκράτους από τη διεθνή κοινότητα.

Κάλεσε όλα τα κράτη, αρχίζοντας από εκείνα που η Τουρκία θεωρεί φίλα και αδελφά, να στηρίξουν τη μόνιμη ειρήνη στην Κύπρο αναγνωρίζοντας το ψευδοκράτος και αναπτύσσοντας μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, επικαλούμενος και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ζήτησε επίσης τον τερματισμό αυτού που η Άγκυρα χαρακτηρίζει απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων.

Προαναγγέλλει νέες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο

Ο Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να προωθεί τις σχετικές εκκλήσεις σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ, ενώ θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες και τα έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της διεθνούς προβολής του.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, χαρακτήρισε το Κυπριακό εθνική υπόθεση για την Τουρκία, την οποία, όπως είπε, θα συνεχίσει να παρακολουθεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη δική της αντίληψη.

Οι δηλώσεις την ημέρα της τριμερούς

Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου δημοσιοποιούνται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία η τριμερής συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν δεν αναφέρθηκε ρητά στη συγκεκριμένη τριμερή συνάντηση, τουλάχιστον στο μέρος των δηλώσεών του που δημοσίευσε η Yeni Şafak.