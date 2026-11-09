Δοκιμαστικές ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης CY-ALERT θα αποσταλούν αύριο, Τρίτη (10/11), σε κινητά τηλέφωνα σε παράκτιες περιοχές της Κύπρου, στο πλαίσιο άσκησης με σενάριο σεισμού και τσουνάμι.
Θα ηχήσει αύριο το CY-ALERT: Άσκηση με σενάριο σεισμού και τσουνάμι – Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις στα κινητά τους
Δοκιμαστικά μηνύματα θα αποσταλούν την Τρίτη, από τις 11:00 έως τις 15:00, σε κινητά τηλέφωνα παράκτιων περιοχών – Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται καμία ενέργεια
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, η ενεργοποίηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11:00 το πρωί και 15:00 το απόγευμα, στο πλαίσιο της άσκησης NEAMWave2026.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα αποσταλούν περισσότερες από μία ειδοποιήσεις, μέσω του ειδικού καναλιού δοκιμών, σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το σενάριο.
Οι ειδοποιήσεις θα ληφθούν από συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα λήψης δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες
Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.
Στόχος της NEAMWave2026 είναι η δοκιμή των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση σεισμού και τσουνάμι.
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