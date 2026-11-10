Συνάντηση μεταξύ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων άρχισε στις 09:30 το πρωί της Τρίτης, με στόχο την ολοκλήρωση του εγγράφου για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2026 και 2027 και τον καθορισμό ημερομηνίας υπογραφής της.
ΟΚΥπΥ και συντεχνίες συζητούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
Στη συνάντηση, που άρχισε στις 09:30, συμμετέχουν έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του εγγράφου για τα έτη 2026-2027 και ο καθορισμός ημερομηνίας υπογραφής.
Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΚΥπΥ. Συμμετέχουν οι οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., οι οποίες εκπροσωπούν εργαζομένους στον Οργανισμό.
Οι έξι συντεχνίες αποφάσισαν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, να αναστείλουν την εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου. Η απόφαση λήφθηκε μετά από γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που είχε επιδοθεί στις συντεχνίες στις 4 Νοεμβρίου.
Η πρόταση του ΟΚΥπΥ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης προβλέπει οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 2,75% για το 2026 και το 2027.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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