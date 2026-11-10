ΟΚΥπΥ και συντεχνίες συζητούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης

Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΚΥπΥ. Συμμετέχουν οι οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., οι οποίες εκπροσωπούν εργαζομένους στον Οργανισμό.

Οι έξι συντεχνίες αποφάσισαν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, να αναστείλουν την εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου. Η απόφαση λήφθηκε μετά από γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που είχε επιδοθεί στις συντεχνίες στις 4 Νοεμβρίου.

Η πρόταση του ΟΚΥπΥ για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης προβλέπει οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 2,75% για το 2026 και το 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ