Ευρωκοινοβούλιο: Στο επίκεντρο η έκθεση των γεωργών σε φυτοφάρμακα

Η ακρόαση είχε θέμα την «Επαγγελματική έκθεση των εργαζομένων στη γεωργία σε φυτοφάρμακα στην ΕΕ» και τελούσε υπό την προεδρία της Λι Άντερσον, προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL). Συμμετείχαν επίσης μέλη των Επιτροπών Γεωργίας (AGRI), Περιβάλλοντος (ENVI) και Δημόσιας Υγείας (SANT).

Ο Μπόγκνταν Ντελεάνου, επικεφαλής του γραφείου συνδέσμου στις Βρυξέλλες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), ανέφερε ότι εργαζόμενοι στη φυτική και ζωική παραγωγή, στη θήρα και σε συναφείς υπηρεσίες έχουν πιθανότητα 84,4% να εκτεθούν σε τουλάχιστον έναν από 24 επαγγελματικούς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο στη διάρκεια μιας συνηθισμένης εβδομάδας εργασίας. Το ποσοστό, όπως είπε, είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το στοιχείο αφορά το σύνολο των επαγγελματικών κινδύνων στον γεωργικό τομέα και όχι μόνο τα φυτοφάρμακα. Μεταξύ των παραγόντων που ανέφερε ήταν τα καυσαέρια ντίζελ, η υπεριώδης ακτινοβολία και η αναπνεύσιμη κρυσταλλική πυριτία, καθώς και η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Σύμφωνα με τον Ντελεάνου, η έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί να προκύψει σε κάθε στάδιο, από τη μεταφορά και την αποθήκευση έως την ανάμειξη, τη φόρτωση και τον ψεκασμό, αλλά και μετά την εφαρμογή τους.

Οι άμεσες επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ερεθισμούς, αναπνευστικά συμπτώματα, πονοκεφάλους και ζάλη, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν δηλητηρίαση ή λιποθυμία, ανέφερε. Για τη μακροχρόνια έκθεση, είπε ότι έχουν καταγραφεί συσχετίσεις με νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον, αναπνευστικά προβλήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου και επιπτώσεις στο ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό σύστημα.

Κενά στην αξιολόγηση και στην αναγνώριση ασθενειών

Η Κριστίν Ντε Σαμπελαέρε, υπεύθυνη πολιτικής του Pesticide Action Network Europe, ανέφερε ότι επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση σε φυτοφάρμακα με νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ορισμένους καρκίνους, γνωστικές διαταραχές και προβλήματα του αναπνευστικού. Πρόσθεσε ότι στους πληθυσμούς με μεγαλύτερη έκθεση περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στη γεωργία, οι οικογένειές τους και κάτοικοι αγροτικών περιοχών.

Η Ντε Σαμπελαέρε έκανε λόγο για κενά στην αξιολόγηση κινδύνου, μεταξύ άλλων ως προς τις συνδυασμένες επιπτώσεις διαφορετικών φυτοφαρμάκων, τη χρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις και την αξιολόγηση πρόσθετων ουσιών που περιέχονται στα σχετικά προϊόντα.

Για τα μέσα ατομικής προστασίας, σημείωσε ότι είναι απαραίτητα, αλλά δεν αποτελούν από μόνα τους ολοκληρωμένη λύση για την έκθεση των εργαζομένων. Τόνισε επίσης ότι η ευθύνη για την προστασία δεν θα πρέπει να μεταφέρεται αποκλειστικά στους γεωργούς.

Επισήμανε ακόμη ότι δεν υπάρχει ενιαία αναγνώριση σε επίπεδο ΕΕ για τα θύματα επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοφάρμακα και ζήτησε ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναγνώριση και την αποζημίωσή τους. Στις προτάσεις της περιέλαβε την πρόληψη της έκθεσης σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα, την κάλυψη νομοθετικών κενών και την εφαρμογή της οδηγίας για τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Ο Ιβάν Ιβάνοφ, πολιτικός γραμματέας για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού (EFFAT), αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της απασχόλησης στον γεωργικό τομέα.

Με βάση εκτιμήσεις για την αδήλωτη εργασία, περίπου το 30% του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να μην καλύπτεται στην πράξη από το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ανέφερε. Επικαλέστηκε επίσης εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για περίπου 2,4 εκατομμύρια εποχικούς εργαζομένους στην ευρωπαϊκή γεωργία και σημείωσε ότι οι εποχικοί και οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι σε παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο Ιβάνοφ είπε ότι, κατά την άποψή του, δεν υπάρχουν επαρκώς αξιόπιστα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για περιστατικά έκθεσης. Παρέθεσε, ωστόσο, εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για περίπου 1,6 εκατομμύρια περιπτώσεις ακούσιας δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα στην Ευρώπη ετησίως, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρχει υποκαταγραφή.

Ο εκπρόσωπος της EFFAT ζήτησε καλύτερη αναγνώριση και αποζημίωση των επαγγελματικών ασθενειών που συνδέονται με την έκθεση σε φυτοφάρμακα. Ειδικά για τη νόσο Πάρκινσον, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επαγγελματική ασθένεια σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο σε τρία κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ