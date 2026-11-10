«Ξεπούλησαν» τα εμβόλια γρίπης, νέες παραγγελίες από γιατρούς του ΓεΣΥ

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε χθες, 9 Νοεμβρίου, ο ΟΑΥ προς τους προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων και παιδιών, οι νέες παραγγελίες μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά το εμβόλιο Vaxigrip TIV, καθώς, όπως διευκρινίζεται χαρακτηριστικά, το Efluelda «δεν θα διατίθεται πλέον λόγω εξάντλησης αποθέματος».

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι προσωπικοί ιατροί δεν θα μπορούν να προμηθευτούν επιπλέον ποσότητες του συγκεκριμένου εμβολίου μέσω της διαδικασίας που ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Ωστόσο, από την εγκύκλιο δεν προκύπτει κατά πόσον έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα που βρίσκονται ήδη στα ιατρεία, ούτε αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εμβολίων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαδικασία παράδοσης των εμβολίων, με τον ΟΑΥ να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος διανομής τους.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, τη διανομή συντονίζει ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει συνάψει σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να καθορίσει πότε θα παραδοθούν οι ποσότητες που παραγγέλλουν οι προσωπικοί ιατροί.

Μάλιστα, καλεί τους γιατρούς να μην απευθύνονται στο τηλεφωνικό του κέντρο για ζητήματα που αφορούν τον χρόνο παράδοσης, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι για τα εμβόλια της εποχικής γρίπης δεν εφαρμόζεται διαδικασία εξωσυστημικής χρέωσης, ούτε προβλέπεται αποζημίωση κατά την υποβολή απαίτησης μέσω του ΓεΣΥ.

Η νέα περίοδος παραγγελιών ολοκληρώνεται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, χωρίς στην εγκύκλιο να προσδιορίζεται πότε αναμένεται η παράδοση των νέων ποσοτήτων στους προσωπικούς ιατρούς.