Λογισμικό ΓεΣΥ: Συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα - Σε «ομηρία», ασθενείς, γιατροί και φαρμακοποιοί

Συνεχίζονται και σήμερα τα σοβαρά προβλήματα στο λογισμικό του ΓεΣΥ, το οποίο χθες ταλαιπώρησε για ώρες γιατρούς, ασθενείς και φαρμακοποιούς σε ολόκληρη την Κύπρο. Γιατροί επικοινωνούν με τον «Π» εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια, καταγγέλλοντας ότι το Σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή ανταποκρίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καταχώριση και εκτέλεση συνταγών. Την ίδια ώρα, αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στα φαρμακεία του ΓεΣΥ, όπου οι καθυστερήσεις οδηγούν σε ουρές και πολύωρη αναμονή των πολιτών.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Φαρμακοποιών, Πλούταρχος Γεωργιάδης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με το λογισμικό του ΓεΣΥ, το οποίο παραμένει αργό και σε ορισμένες περιπτώσεις «πέφτει», με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται για ακόμη μία φορά τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι ασθενείς. «Έρχονται οι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακά τους και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στα φαρμακεία και ο κόσμος να περιμένει για ώρα μέχρι να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη συνταγή, δεδομένου ότι ο γιατρός κατάφερε προηγουμένως να την περάσει στο Σύστημα», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, καθώς «δεν είναι μία ή δύο φορές που παρατηρείται πρόβλημα στο λογισμικό του ΓεΣΥ, αλλά πλέον πρόκειται για συχνό φαινόμενο», προσθέτοντας πως «αναμέναμε ήδη από τον ΟΑΥ και την ανάδοχο εταιρεία να το επιλύσουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως καταγράφηκε και σε παρεμβάσεις γιατρών, αλλά και λειτουργών του ΟΑΥ στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, γιατροί και φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση τους σε φακέλους και συνταγές εδώ και καιρό, με τον ΟΑΥ διαβεβαιώνει ότι η οριστική λύση αναμένεται μέχρι τον Μάιο του 2026.