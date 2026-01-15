Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βαρύτατες ευθύνες στον ΟΚΥπΥ καταλογίζει η ΠΑΣΥΚΙ για τις καταγγελίες γιατρών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΠΑΣΥΚΙ στο γεγονός ότι οι ίδιες οι καταγγελίες προέρχονται από γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας.

Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) καταλογίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΚΙ, με αφορμή τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις καταγγελίες γιατρών εναντίον συναδέλφου τους, τα οποία όπως τονίζει «δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνειών».

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι «όταν επί σειρά ετών κατατίθενται γραπτές, ενυπόγραφες και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες και η κατάσταση συνεχίζει να χρονίζει χωρίς ουσιαστική παρέμβαση, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για μεμονωμένο περιστατικό», σημειώνοντας πως πρόκειται ξεκάθαρα για «αποτυχία διοίκησης», η οποία βαραίνει άμεσα και αποκλειστικά τον ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρει, «ο ΟΚΥπΥ έχει βαρύτατη και άμεση ευθύνη», προσθέτοντας ότι «η αδυναμία του να εντοπίζει, να ελέγχει και να παρεμβαίνει έγκαιρα σε σοβαρές δυσλειτουργίες εντός των δημόσιων νοσηλευτηρίων εκθέτει ανεπανόρθωτα το σύστημα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών».

Ξεκαθαρίζει ότι «απαιτείται πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση, ούτε για συγκάλυψη ούτε για προκατάληψη», ωστόσο, συμπληρώνει πως «αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται άλλο ως άλλοθι για απραξία και καθυστερήσεις».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΠΑΣΥΚΙ στο γεγονός ότι οι ίδιες οι καταγγελίες προέρχονται από γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, κάτι που αποτελεί κόλαφο για τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ και «ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι το ιατρικό προσωπικό προσπαθεί να προστατεύσει τόσο τους ασθενείς, όσο και την αξιοπρέπεια του δημόσιου συστήματος, εκεί ακριβώς όπου η διοίκηση αποτυγχάνει να πράξει το καθήκον της».

«Ας ειπωθεί επιτέλους καθαρά. Όταν η διοίκηση δεν παρεμβαίνει, δεν είναι μέρος της λύσης, είναι μέρος του προβλήματος. Και κάποιοι δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από διαδικασίες. Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

