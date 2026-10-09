Απαντήσεις στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, τους οργανωμένους γονείς και την ΠΟΕΔ για το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ύψωνα δίνει το ΥΠΑΝ, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης σειρά έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής.
Στα σκαριά τέσσερα νέα σχολεία και πτέρυγα στο δημοτικό Ύψωνα - Η απάντηση του ΥΠΑΝ στις καταγγελίες της Επιτροπής Παιδείας
Μετά τις ανησυχίες για υπερπληθυσμό, λυόμενες αίθουσες και θέματα ασφάλειας, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επέκτασης των σχολικών υποδομών στον Ύψωνα και τον Δήμο Κουρίου.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα έχει πρόσφατα εξασφαλίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα, προωθείται η κατασκευή νέας πτέρυγας στο σχολείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σχολείο, καθώς βρίσκεται ήδη υπό ανέγερση νέο δημοτικό σχολείο που αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Γ΄ Δημοτικού Ύψωνα. Την ίδια ώρα, προωθείται η δημιουργία νέου νηπιαγωγείου, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης νέο γυμνάσιο και νέο λύκειο.
Παράλληλα σημειώνουν ότι συνολικά προγραμματίζονται τέσσερις νέες σχολικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή, ως μέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που επιχειρεί να ανταποκριθεί στη συνεχή οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη του Ύψωνα και του Δήμου Κουρίου.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ύψωνα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον υπερπληθυσμό, τις λυόμενες αίθουσες και θέματα ασφάλειας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.