Στα σκαριά τέσσερα νέα σχολεία και πτέρυγα στο δημοτικό Ύψωνα - Η απάντηση του ΥΠΑΝ στις καταγγελίες της Επιτροπής Παιδείας

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα έχει πρόσφατα εξασφαλίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα, προωθείται η κατασκευή νέας πτέρυγας στο σχολείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σχολείο, καθώς βρίσκεται ήδη υπό ανέγερση νέο δημοτικό σχολείο που αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Γ΄ Δημοτικού Ύψωνα. Την ίδια ώρα, προωθείται η δημιουργία νέου νηπιαγωγείου, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης νέο γυμνάσιο και νέο λύκειο.

Παράλληλα σημειώνουν ότι συνολικά προγραμματίζονται τέσσερις νέες σχολικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή, ως μέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που επιχειρεί να ανταποκριθεί στη συνεχή οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη του Ύψωνα και του Δήμου Κουρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ύψωνα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον υπερπληθυσμό, τις λυόμενες αίθουσες και θέματα ασφάλειας.