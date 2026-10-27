Φοιτητικά επιδόματα: Περισσότερα χρήματα και αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια - Ποιοι επωφελούνται και τι αυξάνεται (βίντεο)

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το ποσό είναι αυξημένο σε σύγκριση με τα €10 εκατ. που είχαν προβλεφθεί για το 2025. Με δεύτερη απόφαση, το Υπουργικό ενέκρινε τη διάθεση €1,2 εκατ., ποσό αυξημένο κατά €200.000, για φοιτητικά επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το συγκεκριμένο επίδομα αφορά οικογένειες που, λόγω της διαμονής τους στο εξωτερικό, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική φοιτητική χορηγία, η οποία ξεπερνά τα €30 εκατ.

Με τις αποφάσεις αυξάνεται κατά €5.000 το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα, από €39.000 σε €44.000. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, το όριο αρχίζει από €64.000 και αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπλέον παιδί. Παράλληλα, καταργούνται όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με περισσότερα από πέντε παιδιά.

Ο κ. Κεραυνός πρόσθεσε ότι, λόγω της ενεργειακής κρίσης, το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου για φοιτητές αυξάνεται από €300 σε €500. Το επίδομα αφορά τη διαβίωση, τη σίτιση και το αεροπορικό εισιτήριο, ενώ προβλέπεται επιπλέον επίδομα €500 για τους πρωτοετείς φοιτητές.

«Η σημερινή απόφαση εκφράζει ακριβώς τη σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με μέτρα στοχευμένα που φτάνουν σε όσους πραγματικά τα χρειάζονται», είπε ο κ. Κεραυνός.

Όπως σημείωσε, «το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε αναγκαία την προσαρμογή των εισοδηματικών ορίων ώστε οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών να μην αφήνουν εκτός στήριξης οικογένειες με πραγματικές ανάγκες».

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα μεταφράζεται σε πραγματική στήριξη για κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, με σύνεση και με σεβασμό ταυτόχρονα στη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς για τους λόγους της αναπροσαρμογής, ο υπουργός είπε ότι φέτος λήφθηκαν υπόψη οι δυσκολίες διαβίωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης, καθώς και το ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, που επηρεάζει φοιτητές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας στη διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για αιτήσεις σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Για την υποβολή αίτησης, οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό CY Login, ο οποίος παρέχει ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μπορούν να δημιουργήσουν έναν στη διεύθυνση https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες αιτητές πρέπει επιπλέον να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω e-banking, με βιντεοκλήση ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους. Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification. Για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.

«Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι οικογένειες που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα να δημιουργήσουν λογαριασμό CY Login και, όπου απαιτείται, να τον ταυτοποιήσουν, ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους μόλις ανοίξει η πλατφόρμα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ